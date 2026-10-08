Bất chấp bị đe dọa hạt nhân, một quốc gia NATO dự định triển khai quân đội sát biên giới vùng lãnh thổ tách rời của Nga

Một cột mốc biên giới của Nga nằm sau hàng rào dây thép gai trên biên giới giữa Litva với vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga. Ảnh: GI.

Yêu cầu này được đưa ra nhằm đáp trả một sự cố xảy ra ở nước láng giềng Latvia vào ngày hôm trước, cũng như tình hình an ninh chung trong khu vực trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO liên quan đến Kaliningrad .

"Tôi đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas triển khai các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Litva để hỗ trợ lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới với vùng Kaliningrad" - Bộ trưởng Katelynas cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Ông cho biết động thái này là một biện pháp phòng ngừa nhằm đáp trả những tín hiệu cho thấy Nga có thể tuyên bố huy động quân sự.

Yêu cầu triển khai lực lượng này được đưa ra sau hai vụ vi phạm an ninh tại biên giới Latvia vào ngày 6/10. Đầu tiên, các lính canh có vũ trang đã hộ tống các nhóm người di cư bất hợp pháp qua biên giới Latvia với Belarus. Ngay sau đó, những cá nhân đeo mặt nạ một lần nữa vượt qua biên giới Latvia-Belarus, đánh cắp thiết bị trước khi quay trở lại.

Bộ trưởng Nội vụ Litva cho biết không có lý do gì để hoảng loạn và tình hình biên giới hiện đang yên bình.

"Việc triển khai binh lính là một quyết định mang tính phòng ngừa, để chúng ta sẵn sàng và có thể ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra" - ông nói.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi quốc hội Litva thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Biện pháp này sẽ bãi bỏ Điều 137 của Hiến pháp Litva, hiện đang cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt và các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Litva.

NATO đã tăng cường sự hiện diện của mình ở các nước Baltic trong những tháng gần đây, với một lữ đoàn quân sự Đức đóng quân thường trực tại Lithuania, trong bối cảnh lo ngại về an ninh do cáo buộc các hành động khiêu khích của Nga ngày càng gia tăng trong khu vực.

Kaliningrad, chính thức thuộc Nga, là một vùng lãnh thổ biệt lập trên Biển Baltic, nằm giữa Ba Lan và Litva . Khu vực này đã trở thành điểm nóng giữa Nga và NATO.

Trong một cảnh báo gửi NATO hồi tháng Chín, Nga tuyên bố rằng họ "sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí và năng lực hiện có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu các nước NATO thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của đất nước".

Ngày hôm sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại một lần nữa viện dẫn mối đe dọa sử dụng vũ lực hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc gia.

"Liệu chúng ta có thể chắc chắn rằng loại vũ khí này sẽ không bao giờ được sử dụng? Tất nhiên là không" - ông Putin nói về vũ khí hạt nhân trong một bài phát biểu hôm 1/10. "Chúng ta đều quen thuộc với câu nói: Nếu một khẩu súng được treo ở đâu đó trên sân khấu, trên tường, ngay từ đầu một buổi biểu diễn, thì chắc chắn nó sẽ nổ vào một lúc nào đó".