Truyền thông Ukraine thừa nhận quân đội Nga mạnh lên, NATO run sợ sườn phía đông rơi vào tầm ngắm

Quân đội NATO. Ảnh minh họa IISS

Quân đội Nga đang mạnh lên

Theo Kyiv Independent, dù chịu tổn thất, nhưng quân đội Nga đã thích nghi nhanh chóng với chiến tranh hiện đại, từ việc sử dụng ồ ạt máy bay không người lái (drone) đến tác chiến điện tử.

Các chuyên gia an ninh như Matti Pesu từ Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan nhận định: "Sau khi cuộc chiến kết thúc hoặc đóng băng, quân đội Nga có khả năng sẽ mạnh hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn và ở một số lĩnh vực như drone, họ thậm chí còn tiên tiến hơn lực lượng phương Tây".

Trong khi đó, hiện tại, Moscow đang âm thầm củng cố sức mạnh dọc biên giới NATO:

Xây dựng cơ sở hạ tầng: Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang xây dựng thêm doanh trại, kho bãi và căn cứ từ vùng Bắc Cực đến Karelia giáp biên giới Phần Lan.

Tăng cường trang bị: Nga đã tăng sản lượng đạn pháo gấp 17 lần so với năm 2021 và dự kiến sản xuất tới 7,3 triệu drone FPV trong năm 2026.

Mở rộng quân số: Phần Lan dự báo số lượng binh sĩ Nga tại khu vực biên giới lân cận có thể tăng từ 20.000 lên 80.000 quân.

NATO lo sợ nguy cơ Nga tấn công?

Giới tình báo phương Tây cảnh báo rằng, Nga có thể thực hiện các chiến dịch cường độ thấp để thăm dò NATO bất cứ lúc nào. Dù nhiều nguồn tin cho rằng hiện tại Moscow chưa có ý định tấn công trực diện NATO, rủi ro về những "tính toán sai lầm" vẫn luôn tồn tại.

Tomas Jermalavicius từ Trung tâm Quốc tế về Quốc phòng và An ninh (ICDS) dự đoán Nga có thể tạo ra mối đe dọa toàn diện cho NATO trong vòng 2 đến 5 năm sau khi lệnh ngừng bắn tại Ukraine đạt được.

Trong khi đó, tướng lĩnh Đức Christian Freuding cho biết các cơ quan tình báo NATO đều thống nhất rằng Nga có thể chuẩn bị đủ lực lượng để tấn công một quốc gia thành viên sớm nhất vào năm 2029.

Về phần mình, Moscow nhiều lần phủ nhận các cáo buộc Nga có ý định tấn công NATO.

NATO đã sẵn sàng chưa?

Để đối phó với các nguy cơ bị tấn công, châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 75% trong giai đoạn 2021-2025. Các quốc gia tiền tuyến như Ba Lan, các nước vùng Baltic và Bắc Âu đang dẫn đầu trong việc mở rộng quân đội và củng cố biên giới. NATO cũng đang triển khai thêm các lữ đoàn và căn cứ tại các thành viên mới như Phần Lan và Thụy Điển.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là quy mô sản xuất. Trong khi Nga và Ukraine sản xuất hàng triệu drone mỗi năm, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu chỉ đặt mục tiêu sản xuất 100.000 drone và hệ thống phòng thủ drone vào năm 2027.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, nếu Nga áp dụng các bài học từ chiến trường Ukraine để tấn công NATO - ví dụ như cô lập hành lang Suwalki giữa Ba Lan và Baltic - liên minh này sẽ đối mặt với tình thế nguy cấp.

Trên thực tế, theo Kyivindependent, dù Nga khó lòng đối đầu trực diện với toàn bộ sức mạnh tổng hợp của NATO, mối lo ngại thực sự nằm ở việc Moscow có thể thực hiện các bước đi mang tính khiêu khích hoặc chia rẽ nội bộ liên minh, tận dụng những lỗ hổng mà phương Tây chưa kịp lấp đầy.