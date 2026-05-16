Một thành viên NATO náo loạn vì UAV xâm nhập, chính trị gia kêu gọi cắt đứt quan hệ với Ukraine

Phần Lan đã tạm thời đóng cửa sân bay lớn nhất nước là Helsinki-Vantaa vào sáng 15/5 sau khi giới chức phát hiện một vật thể nghi là máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này. Tiêm kích được điều động khẩn cấp, nhiều chuyến bay từ châu Á phải chuyển hướng, và gần 2 triệu cư dân ở miền nam Phần Lan được khuyến cáo ở trong nhà. Sau đó, các quan chức cho biết không có mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với đất nước.

Ông Kimmo Kohvakka, người đứng đầu lực lượng cứu hộ thuộc Bộ Nội vụ Phần Lan, cho biết ít nhất một UAV đã đi vào lãnh thổ Phần Lan. Thiết bị này được cho là đã hướng tới khu vực nằm giữa Helsinki và thành phố Porvoo ở miền nam, nơi đặt nhà máy lọc dầu của Neste Oyj – một trong những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của nước này.

Để đối phó, quân đội Phần Lan đã nâng mức sẵn sàng chiến đấu. Các tiêm kích F/A-18 Hornet của Không quân Phần Lan được điều động bay tuần tra trên vùng Uusimaa, bao gồm thủ đô Helsinki, cũng như dọc bờ biển phía nam.

Hoạt động hàng không tại sân bay Helsinki-Vantaa bị hạn chế, trong khi các tàu thuyền trên Vịnh Phần Lan được yêu cầu đổi hướng. Một số chuyến bay từ châu Á, bao gồm từ Tokyo, Osaka, Hong Kong và Singapore, phải hạ cánh xuống các sân bay thay thế ở Stockholm (Thụy Điển) và thành phố Rovaniemi ở miền bắc Phần Lan.

Giới chức cũng trì hoãn một số hành trình khác, trong đó có tuyến bay đến Berlin qua Tallinn.

Gần 2 triệu cư dân ở miền nam Phần Lan đã nhận được cảnh báo khẩn cấp vào sáng sớm, yêu cầu ở trong nhà và tránh xa cửa sổ cho đến khi tình hình được làm rõ.

Tuy nhiên, sau quá trình đánh giá, các quan chức quốc phòng Phần Lan cho biết hiện không có dấu hiệu nào cho thấy nước này đang phải đối mặt với một mối đe dọa quân sự trực tiếp.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tiến hành các đợt tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trong đêm 14 rạng sáng 15/5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự và năng lượng quan trọng của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu Ryazan, tàu chiến, kho đạn và các hệ thống radar.

Phản ứng gay gắt

Trước sự việc trên, Giáo sư Tuomas Malinen của Đại học Helsinki bình luận trên mạng xã hội X: "Hãy hiểu rằng, (Thủ tướng Phần Lan) Petteri Orpo, khi chiếc máy bay không người lái đầu tiên của Ukraine phát nổ ở Phần Lan, ông sẽ cần phải cắt đứt mọi quan hệ với Ukraine. Hãy ngừng gửi tiền và viện trợ, nếu không chế độ Kiev hoàn toàn tham nhũng sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta".

Chính trị gia Phần Lan và thành viên Liên minh Tự do Armando Mema tuyên bố rằng chính quyền Phần Lan đã không cảnh báo về sự xuất hiện của UAV.

"Đây là lần thứ tư chính quyền không thông báo cho công chúng về các mối đe dọa an ninh. Hôm nay không có còi báo động nào vang lên ở Helsinki , bất chấp mối đe dọa rõ ràng (từ UAV)" - Mema viết.

Vị chính trị gia này trước đó đã bình luận rằng sự phẫn nộ đang lan rộng ở Helsinki về một vụ xâm phạm không phận khác của máy bay không người lái Ukraine và cho rằng, trước những sự việc như vậy, tổng thống nước này, Alexander Stubb, nên xem xét từ chức.

Đài truyền hình Phần Lan Yle đưa tin Ukraine đã không cảnh báo chính quyền Estonia và Latvia về khả năng máy bay không người lái tiếp cận không phận của họ.

" Tuyên bố của Không quân Estonia với hãng tin Yle cho biết Ukraine không cung cấp cho các nước NATO cảnh báo trước về việc máy bay không người lái có thể tiếp cận không phận của liên minh" - Yle đưa tin.

Chính quyền Latvia cũng không nhận được bất kỳ cảnh báo nào. "Thay vào đó, Estonia và Latvia đã tự chia sẻ thông tin về mối đe dọa từ máy bay không người lái với Phần Lan" - Yle nêu rõ.

Kể từ cuối tháng 3, nhà chức trách Phần Lan đã nhiều lần báo cáo về việc phát hiện máy bay không người lái ở nước này. Các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật cho thấy các máy bay không người lái này có nguồn gốc từ Ukraine. Ít nhất 3 trong số chúng mang theo vật liệu nổ chưa phát nổ.