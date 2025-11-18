Thông tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Umerov “từ chối quay về nước”: Ukraine nói gì?

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Ảnh: AFP.

CCD khẳng định ông Umerov đang có chuyến công tác đã lên kế hoạch từ trước tới Mỹ, chứ không phải sang Thổ Nhĩ Kỳ như các tin đồn nêu, theo tờ Kyiv Post.

Ông vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với lãnh đạo Ukraine và tiếp tục chỉ đạo các vấn đề an ninh, quốc phòng và chính sách nhân đạo. Cơ quan này cảnh báo người dân và truyền thông không lan truyền các cáo buộc chưa kiểm chứng vì có thể “gây nhiễu loạn dư luận và phục vụ chiến dịch thông tin của đối phương”.

Tin đồn xuất hiện sau khi một số kênh truyền thông, trong đó có kênh Clash Report của Thổ Nhĩ Kỳ, đăng thông tin rằng ông Umerov đã “từ chối quay về nước” giữa lúc bê bối tham nhũng bị phanh phui. Trước đó, ông Umerov đã bác bỏ các nghi ngờ rằng trong giai đoạn làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông có quan hệ hợp tác với doanh nhân bị truy tố Timur Mindich.

Một số nguồn còn cho rằng ông Umerov đã rời sang Thổ Nhĩ Kỳ với lý do trao đổi tù binh và báo tin với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng mình sẽ không trở lại.

Tin đồn này xuất hiện đúng thời điểm ông Umerov tuyên bố Ukraine đang nỗ lực thực hiện đợt trao đổi khoảng 1.200 tù binh với Nga trước cuối năm.

Sau phản ứng từ phía Ukraine, Clash Report cũng đăng thông tin đính chính rằng nguồn tin của họ “không xác nhận việc ông Umerov không có ý định quay về”, đồng thời cho biết ông “sẽ trở lại” Ukraine.