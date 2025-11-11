Campuchia lên tiếng về việc Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình

Bộ Ngoại giao Campuchia tối 10/11 cho biết thỏa thuận hòa bình với Thái Lan, được Thủ tướng hai nước ký kết, có sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, là bước tiến lớn hướng tới hòa bình lâu dài dọc biên giới.

Theo Campuchia, Thái Lan đã viện dẫn vụ nổ mìn ngày 10/11 tại khu vực Phnom Trop gần đền Preah Vihear, khiến ba binh sĩ bị thương, làm lý do đình chỉ thỏa thuận hòa bình và hủy kế hoạch thả 18 tù binh Campuchia.

"Chính phủ Campuchia kiên quyết phủ nhận cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã đặt mìn mới tại biên giới", tuyên bố cho hay, thêm rằng hầu hết bãi mìn trong khu vực là tàn tích từ cuộc xung đột ở Campuchia vào những năm 1970, 1980.

Binh sĩ Campuchia ở tỉnh Oddar Meanchey ngày 25/7. Ảnh: AFP

Campuchia cho biết thêm rằng nhiều khu vực biên giới vẫn chưa được rà soát bom mìn do địa hình hiểm trở và do một số khu vực vẫn chưa được phân định rõ ràng, khiến các vụ nổ ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Campuchia cũng tái khẳng định cam kết toàn diện trong thực hiện thỏa thuận hòa bình với Thái Lan, nhấn mạnh nước này "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ loại mìn mới nào".

Thái Lan trước đó tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia, sau vụ nổ mìn làm các binh sĩ bị thương gần biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit cho biết những quả mìn nhiều khả năng mới được cài vì vụ nổ xảy ra trên tuyến đường các đơn vị nước này thường xuyên tuần tra. Ông cáo buộc Campuchia không tuân thủ thỏa thuận giữa hai nước.

Thỏa thuận hòa bình Campuchia và Thái Lan từng được kỳ vọng sẽ đảm bảo hòa bình lâu dài, chấm dứt các hành động thù địch sau xung đột biên giới hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán.