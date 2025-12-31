Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia về nước

Việc hồi hương 18 binh sĩ Campuchia được thực hiện sau khi lệnh ngừng bắn hôm 27/12 được duy trì trọn vẹn trong 72 giờ, đồng thời phù hợp với Tuyên bố chung Thái Lan – Campuchia ký ngày 26/10 tại Kuala Lumpur.

Ảnh minh họa: The Nation

Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định, trong thời gian giam giữ, các binh sĩ Campuchia được phía Thái Lan đối xử theo đúng luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949 và các quy tắc của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). ICRC đã thường xuyên thăm gặp, hỗ trợ liên lạc giữa các binh sĩ và gia đình.

Trước khi trao trả, 18 binh sĩ được khám sức khỏe và thông báo đầy đủ về quyền lợi để đảm bảo việc hồi hương diễn ra tự nguyện, an toàn và nhân đạo. Quá trình trao trả có sự chứng kiến của ICRC và Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, việc hồi hương 18 binh sĩ Campuchia thể hiện thiện chí và nỗ lực xây dựng lòng tin, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo quốc tế. Thái Lan cũng bày tỏ hy vọng Campuchia tiếp tục có những hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững giữa hai nước.