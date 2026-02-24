Thái Lan - Campuchia đấu súng phóng lựu qua biên giới

Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn lục quân Thái Lan, cho biết vào khoảng 8h50 hôm nay, trong lúc lực lượng Thái Lan tuần tra thường lệ gần khu vực Phlan Hin Paet Kon, tỉnh Si Sa Ket, phía Campuchia đã bắn một quả đạn từ súng phóng lựu cỡ 40 mm về phía vị trí họ. Không binh sĩ Thái Lan nào bị thương.

Lính Thái Lan sau đó bắn súng phóng lựu M79 về hướng tiếng súng để đáp trả. Theo họ, động thái này được thực hiện theo quy trình tác chiến tiêu chuẩn nhằm tự vệ và cảnh báo.

Quân đội Thái Lan đồng thời tăng cường các biện pháp theo dõi sát tình hình để bảo đảm an toàn cho lực lượng và khu vực.

Binh sĩ Thái Lan tại khu vực biên giới với Campuchia hôm 5/2. Ảnh: AFP

Ông Winthai cáo buộc hành động của Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên ký ngày 27/12/2025. "Đánh giá sơ bộ cho thấy sự việc có thể do việc luân chuyển binh lính Campuchia. Lính mới đến thiếu kinh nghiệm về quy định và quy trình chỉ huy, dẫn đến sai sót trong lúc thực thi nhiệm vụ", ông cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận đụng độ đã xảy ra tại khu vực tỉnh Oddar Meanchey, giáp biên giới với tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan.

"Quân đội Thái Lan đã có hành động tấn công trước vào lực lượng Campuchia. Binh sĩ Campuchia đã hành động trong khuôn khổ tự vệ, đáp trả hành động xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của phía Thái Lan", người phát ngôn quân đội Campuchia cho hay.

Vị trí đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới giữa tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan và Oddar Meanchey của Campuchia. Đồ họa: BBC

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cũng bác bỏ thông tin từ phía Thái Lan.

"Những cáo buộc này hoàn toàn sai sự thật, bị bịa đặt và bóp méo nghiêm trọng sự thật, với mục đích cố ý khiến dư luận hiểu lầm và kích động căng thẳng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan", quan chức này nhấn mạnh.

Ông Neth Pheaktra tái khẳng định "cam kết kiên định" của Campuchia đối với thỏa thuận ngừng bắn tháng 12/2025 cũng như lệnh ngừng bắn đạt được trước đó vào tháng 10.

"Campuchia quan ngại sâu sắc rằng những cáo buộc đơn phương, được đưa ra khi chưa có xác minh chung, tham vấn hoặc căn cứ thực tế đầy đủ, có nguy cơ làm sai lệch tình hình trên thực địa và suy giảm lòng tin lẫn nhau", Bộ trưởng Campuchia nêu thêm.

Căng thẳng ở khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan leo thang và bùng phát thành xung đột hồi tháng 7/2025, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán trong 5 ngày giao tranh. Hai bên ngừng bắn và ký thỏa thuận hòa bình tại Malaysia vào tháng 10/2025. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.

Giao tranh tái bùng phát đầu tháng 12/2025 khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán. Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan cuối tháng 12/2025 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Hun Manet ngày 17/2 cáo buộc lực lượng Thái Lan vẫn chiếm đóng nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Campuchia. Phía Thái Lan cho biết họ duy trì các vị trí quân sự như hiện nay là nhằm phục vụ các biện pháp giảm căng thẳng, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Bangkok đang chiếm đóng lãnh thổ nước khác.