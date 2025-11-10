Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat hôm nay cho biết Bangkok sẽ đình chỉ thực thi tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình với Campuchia, vốn được hai nước ký tại Malaysia hồi cuối tháng 10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quyết định đình chỉ thỏa thuận hòa bình được Thái Lan đưa ra sau khi quân đội nước này cho biết một binh sĩ bị thương nặng ở chân và một người bị đau tức ngực sau khi giẫm phải mìn trong quá trình tuần tra ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Sisaket, giáp Campuchia. Hai người sau đó được chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện điều trị.

"Chúng ta nghĩ rằng mối đe dọa an ninh đã giảm bớt, nhưng thực tế là chưa", Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại cuộc họp báo.

Thiết giáp của quân đội Thái Lan ở tỉnh Chachoengsao ngày 24/7. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit cho biết những quả mìn nhiều khả năng mới được cài vì vụ nổ xảy ra trên tuyến đường các đơn vị nước này thường xuyên tuần tra. Ông cáo buộc Campuchia không tuân thủ thỏa thuận giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Thái Lan đã gửi công hàm phản đối tới Campuchia thông qua Bộ Ngoại giao. Bộ trưởng Nattapon cho biết "sẽ có hành động bổ sung" nếu cuộc điều tra kết luận rằng vụ nổ thể hiện ý định vi phạm chủ quyền của Thái Lan.

Chính phủ Campuchia chưa phản hồi về sự việc.

Campuchia trước đó nhiều lần phủ nhận cáo buộc của Thái Lan về gài mìn dọc biên giới hai nước. Bộ Quốc phòng Campuchia hôm nay ra tuyên bố khẳng định "cam kết không lay chuyển" với hòa bình.

Thỏa thuận được Campuchia và Thái Lan ký nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài, chấm dứt các hành động thù địch sau xung đột biên giới hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán.

Sau thỏa thuận hòa bình, Thái Lan - Campuchia cam kết ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung.

Trong bước tiếp theo của thỏa thuận, Thái Lan nhất trí trao trả 18 tù binh Campuchia. Hoạt động trao trả dự kiến diễn ra tại cửa khẩu vào ngày 12/11, nhưng đã bị hủy sau thông báo của Bangkok.