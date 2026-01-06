Thái Lan đề nghị Campuchia giải thích sau sự cố khai hỏa ngoài ý muốn

Theo thông tin từ Quân khu 2 của Thái Lan, sự việc diễn ra lúc khoảng 7h25 tại vị trí lực lượng đặc nhiệm Suranaree đang làm nhiệm vụ. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành để xác minh loại vũ khí liên quan, đồng thời các đơn vị được yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh và cảnh giác.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã gửi công hàm tới Campuchia, đề nghị có lời giải thích chính thức. Phía Campuchia đã đưa ra giải thích ban đầu, khẳng định đây là sự cố ngoài ý muốn.

Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul phát biểu ngày 6/1. Nguồn: The Nation

Ông Sihasak nhấn mạnh lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn cần được duy trì với sự thận trọng cao độ từ cả hai bên. Thái Lan sẽ xử lý vụ việc trong khuôn khổ các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc họp Ủy ban biên giới chung (GBC) cuối tháng 12/2025, và trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục trao đổi.

Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul cho biết đã nhận được báo cáo cập nhật và nhấn mạnh Thái Lan mong muốn Campuchia có giải trình chính thức qua kênh ngoại giao. Ông khẳng định Thái Lan chưa kích hoạt quy tắc giao chiến và chưa có hành động đáp trả, song lực lượng quân đội vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng.