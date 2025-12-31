Thủ tướng Thái Lan cam kết sẽ xây tường biên giới với Campuchia

Bangkok Post ngày 30/12 đưa tin Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul một ngày trước đó đã đến thăm đền Ta Kwai và Đồi 350 thuộc huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin. Đây là những khu vực từng xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Thái Lan và Campuchia trong cuộc xung đột biên giới đầu tháng này.

Trong chuyến thăm, ông cam kết sẽ thúc đẩy dự án xây tường dọc biên giới hai nước và tăng cường đầu tư cho an ninh quốc phòng, với điều kiện đảng Bhumjaithai của ông tiếp tục nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử đầu năm sau.

Kinh phí xây dựng tường biên giới sẽ chủ yếu được trích từ ngân sách quốc phòng, trong khuôn khổ chương trình hành động tăng cường an ninh quốc gia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia tại Bangkok ngày 11/11. Ảnh: AFP

Hồi tháng 10, quân đội Thái Lan đệ trình kế hoạch xây dựng tường biên giới theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những khu vực không tranh chấp. Điểm khởi đầu nhiều khả năng là huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi. Chi phí ước tính khoảng 7 triệu baht (hơn 221.000 USD) cho mỗi km tường, chưa bao gồm chi phí xây dựng tuyến đường tuần tra phía sau công trình. Đường biên giới trên bộ giữa Thái Lan và Campuchia dài 798 km.

Hàng rào an ninh biên giới sẽ có chiều cao trung bình 3,5 m, với phần móng được đổ bê tông dự ứng lực để chống đào hầm, phía trên gắn lưới thép mạ kẽm có dây thép gai nhằm ngăn các hành vi xâm nhập. Giai đoạn đầu của dự án sẽ được tiến hành dọc 8,4 km đường biên giới đã phân định xong giữa hai nước.

Cam kết mới của ông Anutin trái ngược với sự thận trọng mà ông đưa ra hồi tháng 10. Thủ tướng Thái Lan khi đó cho hay kế hoạch xây tường biên giới sẽ tùy thuộc vào kết quả đàm phán giữa quân đội hai nước và cần được xử lý thông qua tham vấn song phương.

Xung đột biên giới giữa hai nước tái bùng phát vào ngày 7/12 và kéo dài trong khoảng ba tuần, khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người ở cả hai bên phải đi sơ tán. Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 27/12.

Biên giới Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhận định lệnh ngừng bắn mới vẫn mong manh, đòi hỏi cả hai bên phải nỗ lực duy trì và từng bước hàn gắn quan hệ. Thái Lan cũng đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho công dân Thái Lan đang ở Campuchia trở về, đồng thời cho biết hai ngoại trưởng có thể gặp nhau sau năm mới để xây dựng lộ trình thúc đẩy quan hệ song phương.