Dân Mỹ lo toan kinh tế, tỷ lệ ủng hộ ông Trump thay đổi thế nào?

Cuộc thăm dò do Reuters công bố hôm 16/12 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Tổng thống Donald Trump giảm khoảng 2% so với mức 41% hồi đầu tháng. Sự sụt giảm này được cho là bắt nguồn từ sự bất mãn ngày càng gia tăng về chính sách kinh tế trong chính đảng Cộng hòa của ông Trump.

Chỉ có 33% số người được hỏi bày tỏ sự tán thành với cách ông Trump xử lý các vấn đề kinh tế, mức thấp nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 2 cho đến nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Những khó khăn ngày càng gia tăng về khả năng chi trả có thể là gánh nặng nghiêm trọng đối với Tổng thống Trump và đồng minh, những người cùng ông vận động tranh cử năm 2024 với lời hứa giải quyết vấn đề lạm phát và những lo ngại xung quanh chi phí sinh hoạt.

Cuộc khảo sát gần đây của Politico cũng cho thấy mức độ lo lắng cao ở Mỹ về những khoản chi tiêu như chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và nhà ở với 55% số người được hỏi cho rằng chính sách của ông Trump phải chịu một phần trách nhiệm về việc giá thực phẩm ngày càng tăng cao.

Tương tự, cuộc thăm dò của Reuters cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông Trump về vấn đề chi phí sinh hoạt giảm từ 31% hồi đầu tháng 12/2024 xuống còn 27%. Trong số những thành viên đảng Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ cách ông Trump điều hành nền kinh tế giảm từ 78% xuống còn 72%.

Ông Trump từng phủ nhận việc giá cả leo thang gây khó khăn cho người dân Mỹ và ông gọi những lo ngại về khả năng chi trả là “trò lừa bịp” do phương tiện truyền thông thù địch cùng đối thủ đảng Dân chủ dàn dựng.

Đồng thời, Tổng thống Trump khẳng định nền kinh tế Mỹ đang trong “thời kỳ hoàng kim”. Mới đây, ông Trump cho rằng ông đang “đè bẹp” lạm phát và “giá cả đang giảm mạnh”.

Cùng thời điểm, BBC lập luận vụ kiện trị giá 10 tỷ USD của ông Trump chống lại họ nên bị bác bỏ. Tuy nhiên, BBC không có bằng chứng nào để đáp trả về những tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng ông bị phỉ báng bởi biên tập của chương trình Panorama.

Diễn biến này xảy ra sau khi ông Trump đệ đơn kiện dài 33 trang lên tòa án Florida hôm 16/12, cáo buộc BBC "đưa ra những miêu tả sai sự thật, phỉ báng, lừa dối, xúc phạm, kích động và ác ý" về tổng thống trong bộ phim tài liệu.

BBC từng xin lỗi ông Trump vào tháng trước, nhưng bác bỏ yêu cầu bồi thường của ông và không đồng ý rằng có “cơ sở cho một khiếu nại phỉ báng”.