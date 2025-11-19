Trung Quốc áp đặt trừng phạt mới đối với Nhật Bản

Trung Quốc đã thông báo với Tokyo về việc cấm toàn bộ hoạt động nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Ảnh: AFP.

Quyết định mới rút lại thông báo nới lỏng mà Bắc Kinh đưa ra cách đây 5 tháng đối với hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Lệnh cấm khi đó được áp dụng sau quyết định của Tokyo về việc xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào năm 2023. Trước khi lệnh cấm có hiệu lực, Trung Quốc tiêu thụ hơn 20% tổng lượng hải sản xuất khẩu của Nhật Bản, theo Reuters.

Kyodo dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, phía Trung Quốc giải thích việc tái áp đặt lệnh cấm toàn diện nhằm phục vụ yêu cầu giám sát thêm đối với việc Nhật Bản xả thải nước xử lý.

Động thái mới của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng. Căng thẳng bùng phát kể từ phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng này.

Bà Takaichi nói trước Quốc hội Nhật rằng nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan, điều này cũng đồng nghĩa đe dọa an ninh quốc gia Nhật Bản và có thể dẫn đến phản ứng quân sự từ Tokyo. Bắc Kinh sau đó phản đối gay gắt, yêu cầu bà Takaichi rút lại tuyên bố.

Nhật Bản đã cử phái viên sang Trung Quốc nhằm giải quyết căng thẳng, nhưng hiện chưa có dấu hiệu bà Takaichi sẽ thay đổi lập trường.

Trước đó, Trung Quốc đã kêu gọi công dân hạn chế tới Nhật Bản, trong khi Tokyo cảnh báo người Nhật đang sinh sống tại Trung Quốc nâng cao cảnh giác, tránh đến những nơi đông người.

Bộ thương mại, Cơ quan hải quan Trung Quốc hiện chưa lên tiếng bình luận.

Trung Quốc hồi tháng 6 từng thông báo nối lại nhập khẩu hải sản Nhật Bản, ngoại trừ 10 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật.

Việc áp đặt trở lại lệnh cấm được dự báo giáng đòn mạnh vào nhiều doanh nghiệp Nhật đang nóng lòng quay lại thị trường từng chiếm hơn một phần năm tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Nhật Bản.

Trước khi lệnh cấm năm 2023 có hiệu lực, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất mua sò điệp Nhật Bản và là thị trường nhập khẩu hải sâm quan trọng.

Trước mắt, chiến dịch tẩy chay du lịch Nhật Bản của Trung Quốc có thể gây hệ lụy rộng lớn đối với nền kinh tế vốn đang chao đảo của Tokyo, Reuters đưa tin.

Theo Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC), ngành du lịch đóng góp khoảng 7% GDP của Nhật Bản và là động lực tăng trưởng chủ đạo những năm gần đây. Số liệu chính thức cho thấy du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chiếm khoảng 1/5 tổng lượng khách quốc tế đến Nhật.

Hơn 10 hãng hàng không Trung Quốc đã thông báo hoàn tiền cho các chặng bay đến Nhật Bản đến hết ngày 31/12/2025. Một chuyên gia phân tích hàng không cho rằng đã có khoảng 500.000 vé máy bay bị hủy, theo Reuters.