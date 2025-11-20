Thế giới 24h: Trung Quốc lên tiếng về đòn trừng phạt hải sản Nhật Bản

Ngư dân Nhật Bản đánh bắt cá trên đảo Yonaguni (ảnh: Reuters)

Trung Quốc yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản rút lại phát biểu về đảo Đài Loan

“Trung Quốc đã thông báo cho phía Nhật Bản về việc tạm ngừng nhập khẩu các sản phẩm hải sản”, bà Mao Ninh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – nói hôm 19/11.

Theo bà Mao Ninh, Nhật Bản trước đó đã cam kết quản lý để bảo đảm chất lượng, an toàn đối với các mặt hàng hải sản xuất khẩu, tuy nhiên, “đến nay Nhật Bản vẫn chưa cung cấp các tài liệu kỹ thuật như đã hứa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lưu ý rằng, những phát biểu “sai lệch” gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã gây ra phẫn nộ.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả khi hải sản Nhật Bản được xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng sẽ không có thị trường cho chúng”, bà Mao Ninh nói.

Bà Mao Ninh cảnh báo, nếu Nhật Bản từ chối rút lại những phát biểu “sai lệch” về Đài Loan hoặc tiếp tục mắc sai lầm, Trung Quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đối phó nghiêm khắc và kiên quyết.

Hôm 19/11, khi được hỏi về thông tin Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu hải sản, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản – ông Minoru Kihara – phủ nhận việc Trung Quốc đã thông báo trước.

“Liên quan đến các hạn chế của Trung Quốc đối với hải sản Nhật, điều rất quan trọng là thực hiện đầy đủ thỏa thuận chung được hai chính phủ công bố vào tháng 9 năm ngoái”, ông Kihara nói, đề cập đến cơ chế giám sát, chia sẻ dữ liệu giữa Nhật Bản – Trung Quốc về quản lý chất lượng nước và từng bước dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu hải sản Nhật.

Ông Zelensky sắp mất "cánh tay phải" đắc lực nhất?

Tổng thống Ukraine Zelensky có thể sa thải Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Andrey Yermak – trong bối cảnh vụ án tham nhũng lớn trong ngành năng lượng làm mất uy tín chính phủ, RT hôm 19/11 đưa tin.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine – ông Andrey Yermak (ảnh: Reuters)

Đầu tháng 11, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine cáo buộc Timur Mindich – doanh nhân có mối quan hệ thân cận với ông Zelensky – đứng sau vụ tham nhũng xảy ra trong hoạt động của công ty năng lượng Energoatom.

Ông Yaroslav Zheleznyak – nghị sĩ đối lập Ukraine – cáo buộc ông Yermak có liên quan đến vụ án. Theo ông Zheleznyak, trong các bản ghi âm mà giới chức điều tra thu thập được, ông Yermak dùng biệt danh “Ali Baba” và có trao đổi với các nghi phạm.

Theo Ukrainska Pravda (báo Ukraine), giới lãnh đạo Ukraine đang thúc giục ông Zelensky sa thải ông Yermak – nhân vật được cho là quyền lực số 2 Ukraine.

“Ngày càng có nhiều người trong quốc hội muốn Yermak từ chức”, một nguồn tin trong đảng Người phụng sự nhân dân nói với Ukrainska Pravda.

Hôm 19/11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk với cáo buộc có liên quan đến vụ án tham nhũng ở Energoatom.

Tàu Nga chiếu đèn laser, Anh cảnh báo “các phương án quân sự đã sẵn sàng”

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey hôm 19/11 tuyên bố, “các phương án quân sự đã sẵn sàng” nếu tàu do thám Yantar của Nga trở thành mối đe dọa. Trước đó, giới chức Anh cáo buộc tàu này chiếu đèn laser vào các máy bay Anh thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Theo ông Healey, tàu Yantar đang ở rìa vùng biển Anh, phía bắc Scotland.

Đây là lần thứ 2 tàu này “xâm nhập” vùng biển Anh trong năm nay, sau lần đầu vào tháng 1/2025, ông Healey cáo buộc.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho hay, việc tàu Yantar chiếu đèn laser vào các phi công Anh là “cực kỳ nguy hiểm” và Anh sẵn sàng phản ứng, tùy vào động thái tiếp theo của con tàu.

“Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án quân sự nếu tàu Yantar trở thành mối đe dọa”, ông Healey nói.

“Tôi đã thay đổi quy tắc tác chiến của hải quân để chúng tôi có thể bám sát hơn, giám sát kỹ hơn các hoạt động của Yantar khi nó ở trong vùng biển của chúng tôi”, ông Healey nói.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Anh.