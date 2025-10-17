Ấn Độ, Moscow lên tiếng việc ông Trump nói ông Modi hứa ngừng mua dầu Nga

Ngày 16-10, các quan chức cấp cao của Ấn Độ và Nga đã lên tiếng liên quan tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý sẽ ngừng mua dầu Nga.

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng hôm 15-10, Tổng thống Trump nói rằng ông “không hài lòng khi Ấn Độ mua dầu” của Nga và “hôm nay [15-10], [Thủ tướng Ấn Độ] đã đảm bảo rằng họ sẽ không mua dầu từ Nga nữa”.

Ấn Độ: Không biết về cuộc đối thoại của ông Modi như ông Trump kể

“Về câu hỏi liệu có cuộc trò chuyện hay cuộc gọi nào giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Trump hay không, tôi không biết về bất kỳ cuộc trò chuyện nào ngày hôm qua [15-10] giữa hai nhà lãnh đạo” - tờ Times of India dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nói trong buổi họp báo ngày 16-10.

Ảnh minh hoạ: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) tại Nhà Trắng hồi tháng 2-2025. Ảnh: AFP

Cùng ngày 16-10, Bộ Năng lượng Ấn Độ cũng ra tuyên bố về việc này. Tuyên bố lưu ý rằng ưu tiên nhất quán của chính quyền New Delhi là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ trong bối cảnh thị trường năng lượng đang biến động và mọi chính sách sẽ hoàn toàn được định hướng theo mục tiêu này.

Bộ Năng lượng Ấn Độ nhấn mạnh rằng nước này là một nhà nhập khẩu dầu khí quan trọng trên thế giới và ưu tiên lâu dài của New Delhi là đảm bảo giá cả ổn định và nguồn cung an toàn thông qua việc đa dạng hoá nguồn cung.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Rajesh Agarwal hôm 14-10 cho biết New Delhi sẵn sàng nhập khẩu thêm dầu khí của Mỹ nếu giá cả cạnh tranh.

Nga: Đối tác của chúng tôi sẽ tự chọn con đường cho mình

Cũng bình luận về tuyên bố của ông Trump về việc Ấn Độ hứa sẽ ngừng mua dầu Nga, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng Moscow tin tưởng Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác với nước này về nguồn cung năng lượng, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi chỉ thấy những tín hiệu trên báo chí [về việc Ấn Độ được cho là sẽ ngừng mua dầu Nga]. Các đối tác của chúng tôi [tức Ấn Độ] nói rằng không ai có thể ra lệnh cho họ, và họ sẽ tự chọn con đường của mình” - ông Novak nói hôm 16-10 tại một sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng Nga tại Moscow.

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác với các đối tác thân thiện. Nguồn năng lượng của chúng tôi đang có nhu cầu cao, có lợi nhuận về mặt kinh tế và hữu ích, và tôi tin tưởng rằng các đối tác sẽ tiếp tục hợp tác, tương tác và phát triển hợp tác năng lượng” - ông Novak nói.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Moscow có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng chất lượng cao nhưng mức giá thấp hơn cho các nước mà Mỹ đang cố gắng thuyết phục ngừng mua dầu Nga.

Tổng thống Trump chưa phản hồi các tuyên bố trên từ Ấn Độ và Nga.

Ấn Độ là một trong những bạn hàng lớn nhất của ngành công nghiệp dầu khí Nga. Việc giao dịch vẫn tiếp diễn bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga và việc ông Trump liên tục đe doạ trừng phạt nếu New Delhi không từ bỏ nguồn năng lượng từ Moscow.