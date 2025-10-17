Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chính thức bắt đầu ngày 16-2-2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20-2-2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ tới 9 ngày liên tiếp

Bộ Nội vụ cho biết các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, người dân.

Trong đó, Bộ này lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội.

Nội dung này nhằm bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán liền 9 ngày, cán bộ, công chức còn được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2-9. Cụ thể, lịch nghỉ lễ Quốc khánh gồm ngày 2-9-2026 và 1 ngày liền kề trước, là ngày 1-9-2026. Cả nước thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31-8-2026, sang thứ bảy, ngày 22-8-2026 để tuần sau đó được nghỉ thông.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bắt đầu từ thứ bảy, ngày 29-8-2026, đến hết thứ tư, ngày 2-9-2026, tổng cộng là 5 ngày (5 ngày nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi).