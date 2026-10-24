19% thay vì 25% - ông Zelensky nói về nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Đóng băng ở chiến tuyến

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 23/10, ông Zelensky cho biết ông sẵn sàng đóng băng chiến sự ở chiến tuyến hiện thời, tuy nhiên sẽ không nhượng thêm lãnh thổ.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Zelensky liệu ông có sẵn lòng đạt được thỏa thuận nếu có cơ hội làm điều đó vào ngày hôm nay hay không. Tổng thống trả lời: "Vâng, tôi sẽ làm điều đó."

Khi được hỏi một thỏa thuận như vậy sẽ đòi hỏi những gì và liệu ông có đồng ý với một thỏa thuận về lý thuyết có nghĩa là từ bỏ 25% lãnh thổ của Ukraine hay không, Zelensky đã phản bác. Ông nhấn mạnh rằng Nga đã chiếm đóng ít lãnh thổ hơn và con số 25% sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine rút quân khỏi Donbass.

"Họ không chiếm đóng 25% lãnh thổ của chúng tôi. Khi ai đó nói về 25%, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải tự mình rút khỏi toàn bộ Donbass. Và điều đó có nghĩa là, đúng vậy, họ sẽ kiểm soát 25%. Nhưng hiện tại, họ đang kiểm soát 19,3%" - nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Nhà báo sau đó hỏi liệu Zelenskyy có đồng ý với một thỏa thuận theo những điều khoản cụ thể đó hay không. Tổng thống trả lời rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại.

"Chúng tôi sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến này càng nhanh càng tốt... Hãy đóng băng đường ranh giới tiếp xúc" - ông nói.

Ông cho biết thêm rằng Ukraine sẽ không chấp nhận các đề xuất sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời vào Nga, dường như ám chỉ đến tình trạng pháp lý của các vùng này.

Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến những hạn chế về tốc độ của Starlink, tình trạng thiếu tên lửa Patriot và việc tạm thời thiếu thông tin tình báo về các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky cho biết tốc độ của hệ thống Starshield vẫn bị hạn chế và Ukraine chỉ nhận được 24 tên lửa Patriot từ đối tác chiến lược của mình trong 90 ngày qua. Khi được hỏi liệu Mỹ có ngăn cản châu Âu gửi tên lửa đến Ukraine hay không, ông Zelensky làm rõ rằng Washington không ký kết thỏa thuận đó.

Không thể có một tổng thống yếu kém - ông Zelensky ngụ ý không từ chức

Trong bối cảnh đó, ông nhấn mạnh rằng Ukraine không thể có một tổng thống yếu kém vào lúc này, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ đáp trả bất kỳ áp lực nào và có thể không phải lúc nào cũng lịch sự.

"Tôi phải mạnh mẽ. Ukraine không thể có một tổng thống yếu đuối lúc này. Có lẽ sau chiến tranh thì bất kỳ hình thức nào cũng được... hoàn toàn là sự lựa chọn của người dân. Nhưng hiện tại, nếu Ukraine muốn tồn tại, Ukraine cần một quân đội mạnh, một tổng thống mạnh và một người dân mạnh... Đó là lý do tại sao bất kỳ áp lực nào đối với tôi... tất nhiên tôi sẽ đáp trả. Nếu không, họ sẽ nuốt chửng chúng ta, ý tôi là người Nga. Đối với Nga thì dễ hơn vì chúng ta nhỏ hơn... Nhưng với người dân Ukraine thì không đơn giản. Đó là lý do tại sao đôi khi tôi không được lịch sự cho lắm" - ông Zelensky nói.

Tổng thống cũng được hỏi liệu ông có cảm thấy bị Mỹ phản bội trong bối cảnh những diễn biến gần đây hay không. Ông nói rằng ông cảm thấy thiếu sự hỗ trợ.

Khi được hỏi điều gì đã xảy ra trong mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Zelensky nói rằng việc làm "bạn" với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là quyết định cá nhân của Trump. Ông cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga có một "mối quan hệ khá tốt".

Triển vọng chấm dứt chiến tranh: giải quyết Donbass

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc giải quyết vấn đề Donbass là điều duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng cả hai bên đều phải nhượng bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc. Hơn nữa, ông cân nhắc việc áp thuế đối với cả Ukraine và Nga nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nga và Ukraine cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình ba bên có sự tham gia của Nga, Ukraine, Mỹ sẽ diễn ra trong nửa đầu tháng 11.