Che biển số bằng khẩu trang, nam tài xế bị phạt hơn 11 triệu đồng

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh cho biết đã xử phạt một tài xế vi phạm nhiều lỗi giao thông, trong đó có hành vi dùng khẩu trang che biển số xe, với tổng số tiền phạt 11.250.000 đồng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/10, trên đường Hoàng Quốc Việt (khu đô thị An Huy, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh), tổ công tác CSGT phát hiện anh Trần V.B. (trú tại phường Vân Hà) điều khiển xe máy mang biển số 98AH-089.xx không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, biển số xe lại bị che kín bằng một chiếc khẩu trang.

Hình ảnh chiếc xe vi phạm che biển số xe bằng khẩu trang. Nguồn: Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh.

Khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện anh B. không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần V.B. và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.