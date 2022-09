Dòng tiền bắt đáy giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục cuối phiên

Thị trường chứng khoán mở phiên với đà bán tiếp tục lan rộng chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại nhóm vốn hóa lớn, sắc đỏ tiếp tục chi phối.

Về cuối phiên sáng, áp lực bán càng tăng dần khiến thị trường quay đầu giảm điểm mạnh hơn và tuột khỏi mốc 1.100 điểm. Đây là đáy mới trong hơn 19 tháng qua.

Những nỗ lực phục hồi trong phiên chiều đã giúp chỉ số chính đảo chiều thành công.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, VN-Index tăng 6,04 điểm (0,54%), lên 1.132,11 điểm, HNX-Index tăng 0,84 điểm (0,34%) lên 250,25 điểm, UPCoM-Index giảm 0,25 điểm (0,3%) đạt 84,96 điểm.

VN-index đảo chiều thành công

Thanh khoản tăng đột biến khi dấu hiệu lực cầu bắt đáy tăng mạnh. Giá trị giao dịch đạt gần 19 nghìn tỷ đồng.

Hai cổ phiếu họ Vin tác động tiêu cực đến chỉ số chính khi VIC lấy đi của Vn-Index 2,7 điểm còn VHM lấy đi 0,44 điểm.

Cổ phiếu các nhóm ngành bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán đều tăng tốt trở lại với mức tăng lần lượt là 0,32%, 0,92% và 1,97%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm nhẹ 0,02% trong phiên này.

VHM của Vinhomes tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Cổ phiếu này để mất 0,2%, chỉ còn 50.700 đồng/cổ phiếu.

VHM vẫn nằm trong top 10 cổ phiếu tác động xấu nhất đến chỉ số chính khi lấy đi của Vn-index 0,2 điểm.

Tính đến phiên này, VHM có chuỗi 8 phiên giảm liên tiếp.

Chứng khoán Việt Nam đã có giao dịch giảm 3 tuần liên tiếp. Trên sàn HOSE, thanh khoản giảm mạnh khi khối lượng giao dịch trong tuần chỉ còn khoảng 85% so với khối lượng giao dịch trung bình của 10 tuần vừa qua. Mới đây, trong báo cáo triển vọng thị trường, công ty chứng khoán KB (KBVS) đã hạ dự báo VN-Index giảm xuống còn 1.330 điểm đến cuối năm, giảm khá mạnh so với mức dự báo 1.760 điểm trong báo cáo hồi đầu năm. Theo KBVS, thị trường sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, do đó, đây là giai đoạn nhà đầu tư cần “đãi cát tìm vàng”, tập trung vào các doanh nghiệp có câu chuyện riêng để lựa chọn danh mục trong nửa cuối năm 2022.

Về chiến lược ngắn hạn, VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư chủ động quản trị rủi ro tài khoản trong ngắn hạn, nâng cao tỉ trọng tiền mặt, kiên nhẫn chờ đợi thị trường ổn định, xuất hiện những phiên tích lũy tìm điểm cân bằng trở lại để có thể giải ngân mua cổ phiếu với giá chiết khấu tốt hơn. Nên tăng tỷ trọng tiền mặt và giữ danh mục cổ phiếu ở mức an toàn cũng là nhận định từ công ty chứng khoán Rồng Việt và Yuanta Việt Nam.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/dong-tien-bat-day-giup-thi-truong-dao-chieu-ngoan-muc-cuoi-phien-c6a13538.html