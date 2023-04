Quý 1, đại gia phân phối Mercedes-Benz bốc hơi 92% lợi nhuận

Nguyên nhân do thị trường ô tô trong nước đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lãi suất cho vay tăng cao và nhu cầu tiêu dùng xe ô tô ở phân khúc cao cấp giảm so với cùng kỳ.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco – mã HAX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu đạt gần 993 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ mức 6,4% lên 7,7% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 76,7 tỷ đồng, giảm gần 28% so với quý đầu năm ngoái.

Quý 1/2023, Haxaco lãi trước thuế 5,6 tỷ đồng, giảm đến gần 92% so với quý đầu năm ngoái

Trong quý 1, chi phí tài chính tăng vọt lên mức 17,8 tỷ đồng từ mức chưa đến 1,5 tỷ đồng cùng kỳ trong khi doanh thu hoạt động này không đáng kể. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả, Haxaco lãi trước thuế 5,6 tỷ đồng, giảm đến gần 92% so với quý đầu năm ngoái. Lãi ròng thu về vỏn vẹn 3,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý đầu năm là do thị trường ô tô trong nước đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lãi suất cho vay tăng cao và nhu cầu tiêu dùng xe ô tô ở phân khúc cao cấp giảm so với cùng kỳ.

Haxaco được biết đến là nhà phân phối uỷ quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam (MBV), và hiện là một trong ba nhà phân phối uỷ quyền của MBV bên cạnh Vietnam Star và An Du. Thị phần phân phối của Haxaco trong mảng xe Mercedes-Benz khoảng gần 40%.

Năm 2022 trước đó, Haxaco ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục với doanh thu đạt gần 6.780 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế hơn 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 50 so với năm 2021. Trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp, hơn 90% đến từ mảng kinh doanh xe, còn lại đến từ thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng...

Bước sang năm 2023, Haxaco nhận định tình hình thị trường còn nhiều thách thức. Do đó, công ty lên kế hoạch khá thận trọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ so với năm trước. Với kết quả đạt được, Haxaco mới thực hiện được vỏn vẹn chưa đến 2% kế hoạch cả năm đề ra.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của Haxaco đạt khoảng 2.140 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 694 tỷ đồng, giảm 370 tỷ đồng so với đầu quý. Tổng nợ phải trả đạt 987 tỷ đồng, giảm so với đầu năm và chủ yếu là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 72%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 26/4 cổ phiếu HAX tăng nhẹ 0,25 điểm lên mức 17.950 đồng/CP, kết thúc một tháng lình xình trong ngưỡng này.

Với việc đóng cửa ở mức cao điểm nhất ngày, nhận định phiên giao dịch tiếp theo (27/4), các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index sẽ tiếp đà tăng điểm, gia tăng tỷ trọng ở một số nhóm ngành có tín hiệu phục hồi tốt.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) kỳ vọng đà hồi phục sẽ tiếp diễn và VN-Index sẽ kiểm định lần lượt 2 mốc kháng cự là vùng cân bằng cũ trước đó tại 1.050 – 1.055 điểm và vùng 1.065 – 1.073 điểm. Nhịp hồi phục hiện tại để kiểm tra lại các mốc hỗ trợ đã bị phá vỡ và cũng sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư xử lý danh mục cổ phiếu nếu còn kẹp trước đó. Kỳ vọng đà tăng giá vẫn sẽ tiếp diễn trong các phiên còn lại trước dịp nghỉ lễ.

Với xu hướng ngắn hạn đang là sideway down và có tín hiệu hồi phục, TVSI cho rằng nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục sang các nhóm ngành có tín hiệu phục hồi như cảng biển, ngân hàng và thép. Ngoài ra, có một vài nhóm ngành nhỏ như đường, nhựa hay thủy sản vẫn tăng giá nhưng nên cẩn trọng.

Tuy nhiên, Chứng khoán VCBS lại thận trọng cho rằng, với diễn biến hiện tại thì khả năng lớn hơn là VN-Index sẽ chỉ có được nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn và chưa thể tăng điểm mạnh mẽ ngay trong thời gian tới. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp tăng điểm ngắn để lướt sóng với tỷ trọng từ 10 – 30% đối với những cổ phiếu có diễn biến điều chỉnh, tích lũy tốt thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, điện.

