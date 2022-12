Kiện Amazon 280 triệu USD, doanh nghiệp của đại gia Quảng Ngãi làm ăn ra sao?

Chỉ số chính lao dốc ngay khi mở cửa giao dịch sáng nay. Tuy nhiên, lực cầu vào thị trường đã nâng đỡ giúp chỉ số hồi dần. VN-Index nới rộng đà tăng về giữa phiên sáng.

Nhóm ngân hàng trở lại vị thế dẫn dắt với mức đóng góp lớn nhất cho VN-Index.

Thị trường đuối sức vào phiên chiều. Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh mẽ với họ nhà Vingroup là tác nhân chính khiến chỉ số đỏ lửa.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12, VN-Index giảm 2,84 điểm (0,27%) về 1.052,48 điểm, HNX-Index tăng 0,04 điểm (0,02%) lên 212,99 điểm, UPCoM-Index giảm 0,4 điểm (0,55%) xuống 72,19 điểm.

Thị trường chốt phiên trong sắc đỏ

Thanh khoản thị trường tăng vọt so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17,3 nghìn tỷ đồng.

HPG là cổ phiếu tác động tích cực đến Vn-index khi mang về cho chỉ số chính 1,6 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC lấy đi của thị trường 2 điểm.

Phiên này, cổ phiếu GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tiếp tục bị bán tháo với dư sàn hơn 1,2 triệu đơn vị. Đây là phiên thứ hai cổ phiếu này bị bán tháo và chốt ở mức giá sàn. Trước đó, ngày 15/12, giá cổ phiếu này giảm hết biên độ xuống 26.250 đồng/cp, kết thúc chuỗi 4 phiên hồi phục, với khối lượng giao dịch đạt gần 2,5 triệu đơn vị và khối lượng dư bán giá sàn hơn 1,7 triệu đơn vị.

Liên quan đến cổ phiếu này, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh đang kiện tập đoàn thương mại điện tử Amazon với khoản bồi thường thiệt hại khoảng 280 triệu USD, tuyên bố Amazon đã không thực hiện đúng cam kết trong thời kỳ đại dịch COVID-19 trong việc hỗ trợ nhà cung cấp hàng triệu USD khi mua hàng mới.

Theo Gilimex, Amazon đã tăng quy mô mua hàng vào năm 2020 và 2021, khi doanh số bán hàng thương mại điện tử bùng nổ nhờ đại dịch làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng.

Amazon hứa rằng họ sẽ bảo vệ Gilimex trước tình trạng suy thoái bằng cách thông báo trước cho Gilimex về những thay đổi trong dự báo nhu cầu của Amazon. Ngoài ra, Amazon cũng cam kết bảo vệ Gilimex bằng cách giảm quy mô thu mua từ từ trong trường hợp suy thoái để nhà sản xuất có thể dần dần giảm quy mô sản xuất.

Đại gia Quảng Ngãi Lê Hùng hiện là Chủ tịch của Gilimex

Tuy nhiên, sau đó Amazon đã hạ mạnh dự báo trong năm 2022 vào tháng 5, xuống mức thấp hơn nhiều so với dự kiến và từ chối bồi thường cho nhà cung cấp đến từ Việt Nam. Theo nội dung hồ sơ đơn kiện, sự thay đổi này dẫn đến “việc kinh doanh của Gilimex bị tàn phá ngay lập tức”.

BCTC hợp nhất quý III/2022 của Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 213 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 64%, còn 192 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến 269 tỷ, gấp 9 lần so với cùng kỳ do khoản lãi thanh lý khoản đầu tư vào công ty liên kết giúp lợi nhuận sau thuế của Gilimex đạt 128 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ.

