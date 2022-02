Gần 4,5 triệu tài khoản đầu tư vào sân chơi nóng tại Việt Nam

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 1/2022, số lượng tài khoản mở mới là 194.835 tài khoản, nâng tổng số tài khoản hiện nay vượt mức 4,5 triệu tài khoản.

Như vậy, tháng 1/2022 giảm 31.512 tài khoản so với thời điểm kỷ lục mở tài khoản trong tháng 12/2021. Con số này cũng giảm mạnh so với thời điểm tháng 11/2021 là 220.000 tài khoản.

Trong 194.835 tài khoản mở mới, đa phần là tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước, số lượng tới 194.305 tài khoản, chiếm 99,73%. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước hiện tại đã đạt 4.452.029 tài khoản, chiếm 98,82% số tài khoản hiện tại.

Số lượng tài khoản NĐT cá nhân mở mới năm 2021 tăng kỷ lục

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tổ chức là 13.187 tài khoản. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài là 39.830 tài khoản, trong đó nhà đầu tư cá nhân nước ngoài 35.676 tài khoản và 4.154 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức.

Số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đều tăng so với tháng 12/2021. Theo đó, số lượng mở mới trong tháng 1/2022 của nhà đầu tư tổ chức trong nước là 210, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 302 và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài là 18 tài khoản.

Bước sang năm 2022, cùng với số lượng tài khoản mở mới quay đầu giảm, nhiều dự báo cho rằng tiền của nhà đầu tư cá nhân sẽ không còn cuồn cuộn vào thị trường nữa khi động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán nay đã không còn nhiều. Trong khi đó, chứng khoán còn đang chịu áp lực quá lớn đến từ lạm phát, Fed tăng lãi suất, căng thẳng Nga với Ukraina hay cả với gói hỗ trợ phục hồi kinh tế gần 350.000 tỷ đồng Chính phủ vừa công bố. Các kênh đầu cơ khác cũng hấp dẫn không kém như đất, vàng, tiền ảo.

Thực tế cho thấy, dòng tiền vào thị trường đã có tín hiệu giảm, tâm lý nhà đầu tư bắt đầu lừng khừng, thanh khoản lao dốc đáng kể. Tháng 11/2021, thanh khoản toàn thị trường trung bình 40.000 tỷ đồng/phiên, tháng 12/2021 giảm mạnh 17% còn đâu đó khoảng 33.000 tỷ đồng/phiên. Bước sang tháng 1/2022, thanh khoản chỉ còn 19.400 tỷ đồng/phiên. 10 phiên giao dịch gần nhất, thanh khoản trung bình chỉ còn 15.000 tỷ đồng, giảm một nửa so với thời điểm cuối năm 2021.

Nhận định thị trường ngày 14/2, các chuyên gia chứng khoán cho rằng xu thế của thị trường chưa có tín hiệu thay đổi .

Công ty Chứng khoán Asean – AseanSC khuyên nhà đầu tư nên thận trọng.

Theo AseanSC, thị trường hôm thứ sáu ghi nhận phiên điều chỉnh đầu tiên sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp, trong bối cảnh thanh khoản giảm nhẹ và thấp hơn trung bình 20 phiên. Sự thận trọng bao trùm thị trường sau những lo ngại về việc Fed sẽ tăng lãi suất “quyết liệt” hơn dự báo trước đó.

AseanSC cho rằng xu hướng hiện tại của thị trường vẫn chưa thực sự rõ ràng, do đó sự thận trọng là cần thiết trong giai đoạn này. Dự báo trong phiên giao dịch tới, áp lực bán tại vùng kháng cự gần 1.505 – 1.510 điểm có thể khiến VN-Index quay đầu giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.495 – 1.500 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.485 – 1.490 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Công ty Chứng khoán BIDV – BSC cũng cho rằng, biến động tiêu cực của thế giới trước tình hình lạm phát gia tăng và HĐTL tháng 2 đáo hạn tuần tới khiến cho diễn biến thị trường khó lường. VN-Index dự báo sẽ vận động tích lũy lại từ 1.475 – 1.500 điểm trước khi lấy lại đà tăng kiểm tra đỉnh tại 1.530 điểm.

Ở góc nhìn khác, Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội – SHS lại tin tưởng cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm.

Theo thống kê, thị trường đã tăng điểm 5/6 lần trong giai đoạn 2016-2021 vào khoảng 3 tháng sau Tết (chỉ có 2020 là giảm do ảnh hưởng của Covid-19). Do đó, trong tuần giao dịch tiếp theo của năm mới Nhâm Dần 2022 14-18/2, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm để hướng đến những ngưỡng cao hơn khi mà dòng tiền quay trở lại thị trường tốt hơn so với tuần qua. Nhà đầu tư tham gia bắt đáy trong các phiên 12/1, 18/1 và 24/1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại để tận dụng xu hướng tăng của thị trường.

Nguồn: http://danviet.vn/gan-45-trieu-tai-khoan-dau-tu-vao-san-choi-nong-tai-viet-nam-5020221425351050.htm