Công ty ông Nhân 'Louis' từng lãnh đạo muốn đổi tên, miễn nhiệm toàn bộ ban lãnh đạo

Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG) vừa công bố bổ sung dự thảo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra trong ngày 28/2/2023.

Thông tin đáng chú ý trong dự thảo là việc hội đồng quản trị muốn cổ đông thông qua việc đổi tên từ Công ty cổ phần Louis Capital thành Công ty cổ phần TGG.

Ngoài ra, Louis Capital còn có dự thảo tờ trình về việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Louis Capital trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Cụ thể, Louis Capital trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Ngô Thục Vũ và ông Cao Bá Trung. Đồng thời, công ty này trình cổ đông việc miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát gồm bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương.

Louis Capital thành lập năm 2012, hoạt động trong các lĩnh vực: bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, thủy sản, nông sản, trồng trọt và chăn nuôi.

Năm 2022, Louis Capital liên tục đối mặt sóng gió, sau việc Chủ tịch Đỗ Thành Nhân và thuộc cấp bị khởi tố vì hành vi thao túng chứng khoán

Cụ thể, ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, khoản thu lời bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm Đỗ Thành Nhân là 153,8 tỷ đồng.

Với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỷ đồng, với mã TGG, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 90,7 tỷ đồng.

Sau khi ông Nhân bị bắt, liên tục lãnh đạo cao cấp của Louis Capital từ nhiệm. Kết quả kinh doanh cũng lao dốc. Quý IV/2022, công ty lỗ ròng 12 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2022 lỗ sau thuế gần 23 tỷ đồng trong khi năm trước lãi ròng 91 tỷ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TGG cũng trượt dài, kết phiên 28/2 chỉ còn 3.340 đồng/cổ phiếu, giảm 96% so với mức đỉnh lịch sử 77.400 đồng hồi tháng 9/2021. Năm qua, nhiều thời điểm TGG trắng thanh khoản, bị bán tháo không người mua.

Trong phiên 28/2, thị trường chứng khoán mở cửa tăng điểm tốt tuy nhiên đà tăng dần bị thu hẹp khi chỉ số tiến sát tới ngưỡng cản 1.030 điểm. Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,43 điểm (+0,34%) lên 1.024,68 điểm; HNX-Index giảm 0,88 điểm xuống 202,38 điểm.

Dù thị trường hồi phục sau chuỗi 5 phiên giảm điểm song hầu hết các CTCK đều đưa ra quan điểm thận trọng cho diễn biến trong phiên đầu tháng (1/3).

Theo Chứng khoán ABS, xu hướng điều chỉnh giảm vẫn đang tiếp diễn và khả năng cao chỉ số chính sẽ về kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ quanh 980 điểm. Nếu thị trường test thành công vùng này, ABS kỳ vọng một nhịp hồi phục mới của VN-Index. Tuy nhiên, nếu thị trường đánh mất vùng 980 điểm thì sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống kiểm nghiệm vùng hỗ trợ 930 điểm.

Trong bối cảnh thị trường đã xác nhận vào nhịp điều chỉnh giảm, ABS khuyến nghị nhà đầu tư cần hạ tỷ trọng để bảo vệ tài khoản. Trong nhịp điều chỉnh này, nhà đầu tư cần quan sát thị trường phản ứng tại vùng 980 điểm, nếu có phản ứng tốt tại đây thì có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân.

Tương tự, Chứng khoán SHS đánh giá thị trường có nỗ lực phục hồi sau 5 phiên giảm điểm liên tiếp nhưng chỉ ở mức độ rất hạn chế.

Với trạng thái hiện tại, SHS nhận định thị trường đang trở nên xấu đi, xu hướng hồi phục đang yếu dần và biên độ của vùng dao động cũng rộng hợn.

“Xu hướng ngắn hạn thị trường đang trong khu vực rủi ro cao và có nguy cơ thoát khỏi kênh hồi phục để trở lại xu hướng downtrend trung hạn, do đó các cơ hội đầu tư ngắn hạn sẽ không đáng tin cậy” – SHS lưu ý.

