Nhà đầu tư "cá mập" âm thầm chi tiền tỷ gom đất nền

Sau thời gian dài cắt lỗ, giá bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền tại một số khu vực bắt đầu ghi nhận hiện tượng tăng giá trở lại. Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, tại khu vực Hà Nội, đất nền có sổ, nhà ở kinh doanh dưới 2 tỷ đồng có lượng giao dịch tăng rõ rệt, nhất là ở những vùng được đầu tư hạ tầng hay khu vực liền kề các khu công nghiệp với giá bán tăng 5% - 7% so với quý trước.

Cùng với đà phục hồi của thị trường BĐS thời gian gần đây, nhiều “cá mập” cũng đang âm thầm gom hàng chuẩn bị cho chu kỳ kinh doanh mới. Theo đó, anh Đạt, chủ một văn phòng BĐS tại khu vực Hoài Đức – Hà Nội cho biết để phục vụ nhu cầu của một số nhà đầu tư trong khu vực, văn phòng của anh đang có nhu cầu tìm kiếm hàng chục lô đất nền tại các khu vực xã An Thượng, An Thọ, Lại Yên, Song Phương, An Khánh của huyện Hoài Đức – Hà Nội. Nhà đầu tư này cho biết đang có nhu cầu mua lên tới cả nghìn mét vuông do đó chỉ cần chủ đất đưa ra mức giá hợp lý là có thể sẵn sàng xuống tiền hoàn tất giao dịch trong 10 đến 12 ngày.

Đất nền gần vành đai 4 khu vực Hà Đông đang được nhiều nhà đầu tư săn đón

Tương tự, tại khu vực Hà Đông, từ hơn 2 tháng nay, nhóm nhà đầu tư của anh Ánh cũng đang tìm cơ hội xuống tiền vào phân khúc đất nền nằm gần khu vực đường vành đai 4 Hà Nội. Anh Ánh cho biết thời gian qua nhóm của anh đã hoàn thành một số giao dịch mua bán với tổng giá trị lên tới cả chục tỷ đồng. “Hiện tại chúng tôi đã nhắm đến một số lô đất nằm ở vị trí trục đường lớn, nhưng chưa thể hoàn tất giao dịch do chưa đạt được thỏa thuận về mức giá với chủ nhà”, anh Ánh chia sẻ.

Theo anh Ánh, hiện tại giá bất động sản một số khu vực gần vành đai 4 khu vực Hà Đông đang dần tăng giá trở lại so thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023. Do tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng vào sự hồi phục của bất động sản, vào bắt đáy. Nhiều lô đất ở khu vực Hà Đông từng được rao bán cắt lỗ từ 10% đến 30%, hiện đều ghi nhận mức tăng giá trở lại, song chưa bằng thời điểm sốt đất đầu năm 2022. Một số nhà đầu tư ôm hàng từ giai đoạn đầu năm 2018-19, hiện có lời đáng kể nhưng vẫn không bán. Họ kỳ vọng có thể vào đầu năm 2024, giá bất động sản lại tăng, anh Ánh cho biết thêm.

Chia sẻ về việc một số “cá mập” vẫn đang âm thầm gom đất nền ở những vị trí đẹp trong thời gian gần đây, anh Sỹ, một nhà đầu tư BĐS với hơn chục năm kinh nghiệm tại Hà Đông – Hà Nội cho biết lãi suất tiết kiệm liên tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm thời gian qua là một trong những lý do quan trọng khiến những nhà đầu tư BĐS có tiềm lực đang nắm giữ tiền mặt quyết định xuống tiền chờ đợt tăng giá mới trong tương lai.

Trong khi đó, báo cáo mới đây, chuyên gia của công ty chứng khoán VNDirect đưa ra dự báo thị trường bất động sản sẽ vẫn trầm lắng trong năm 2024, nhưng sự hồi phục sẽ rõ ràng hơn từ nửa cuối 2024 khi chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn. Đơn vị này cũng dự báo, cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Giới chuyên gia nhận định, lúc này thị trường bất động sản đang bắt đầu đi qua vùng đáy. Tuy nhiên, chu kỳ tăng trưởng mới sẽ không đi theo biểu đồ hình chữ "V" mà là chữ "U", tức là sẽ mất khoảng 1-2 quý để những diễn biến tích cực một cách rõ ràng.

Trong khi đó, dữ liệu nghiên cứu của VARs cũng dự báo, giá bất động sản có thể tăng trong giai đoạn tới. Báo cáo nghiên cứu của đơn vị này cho biết trong 10 năm qua, giá địa ốc đã tăng hàng chục lần. Riêng năm 2021, giá nhà bình quân đã tăng trưởng hai chữ số, thậm chí gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Lãi suất thấp cùng với lạm phát cao kỷ lục là những yếu tố góp phần làm giá nhà tăng mạnh, nhưng cốt lõi của vấn đề là tình trạng sụt giảm nguồn cung .

Đơn vị nghiên cứu này cũng đưa ra nhận định, trong tình trạng thiếu nguồn cung như hiện nay, khả năng giá bất động sản sẽ tăng đối với các thị trường thiếu nguồn cung, đặc biệt là ở các loại hình bất động sản có nhu cầu cao, mặc dù có thể với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn trước.

