Loạt nhà đầu tư cá nhân chi cả trăm tỷ đồng vào "sân chơi nóng"

Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những biến động mạnh với những phiên giao dịch chứng kiến mức giảm lên tới hơn 50 điểm. Theo đó, sau khi thiết lập đỉnh ngắn hạn ở mức 1.243,26 điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8, chỉ số VN-Index đã quay đầu giảm thời gian qua, hiện VN-Index giao dịch giằng co ở ngưỡng 1.070 – 1.100 điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.095,61 điểm.

Dù thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục chứng kiến những biến động mạnh thời gian gần đây, sân chơi nóng số 1 Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Theo đó, nhiều nhà đầu tư cá nhân sẵn sàng chi cả trăm tỷ đồng để gom cổ phiếu.

Mới nhất, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR) mới đây đã công bố thông tin cho biết đã phát hành thành công công 67,16 triệu cổ phiếu, với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động được 671,6 tỷ đồng từ 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bất chấp những biến động, thị trường chứng khoán vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Thanh Phong chi tới 300 tỷ đồng để sở hữu 30 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của PDR; nhà đầu tư Phan Thanh Điền cũng chi tới 250 tỷ đồng để sở hữu 25 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của PDR. 3 nhà đầu tư gồm Đỗ Hải Đăng, Vũ Thu Thủy và Hà Anh Tùng cũng chi 15 tỷ đồng để sở hữu mỗi người 1,5 triệu cổ phiếu PDR. Trong khi đó, nhà đầu tư Trần Anh Tuấn chi 5 tỷ đồng để mua 500 nghìn cổ phiếu phát hành thêm của Phát Đạt.

Theo PDR, với số tiền 671,6 tỷ đồng thu được, 600 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ gốc trái phiếu và 71,6 tỷ đồng còn lại được dùng để trả tiền lãi.

Ngoài Phát Đạt của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt, đợt phát hành thêm 130 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng đang nhận được sự quan tâm của giới đầu tư.

Theo đó, ngoài 2 tổ chức là Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cổ phiếu, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát mua 60 triệu cổ phiếu, thì một nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Đức Quân Tùng cũng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000đ/cổ phiếu. Để hoàn tất giao dịch này, ông Tùng sẽ phải chi ra số tiền tương đương 200 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ông Tùng đang giữ vị trí chủ tịch của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Công nghệ Hoàng Anh G.B, tập trung vào ngành nghề chính là Đầu Tư tài chính và công nghệ. Trước khi đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu phát hành thêm của HAG, ông Tùng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chứng khoán khi kinh qua các vị trí như: Giám Đốc Trung Tâm Kinh Doanh của Công Ty Cổ Phần chứng khoán VPBank (VPBanks), Giám đốc Khối khách hàng chiến lược của Công Ty cổ phần chứng khoán VNDirect (VNDS), Giám đốc tư vấn tài chính doanh nghiệp kiêm Phó Giám đốc Đầu tư ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)…

Đánh giá về cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chia sẻ trong một chương trình truyền hình mới đây bà Dương Kim Anh, Đồng Giám đốc đầu tư, Công ty QLQ Vietcombank (VCBF) cho rằng, dù dài hạn hay ngắn hạn hơn trong năm 2024, tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rất tốt. Theo bà Kim Anh, hiện nay, mức định giá các cổ phiếu trên thị trường đang tương đối hợp lý, hiện mức P/E của VN-Index vào khoảng 14,8 lần, nếu so với mức cuối tháng 10 là 13,5 lần đã tăng lên tương đối nhưng vẫn là hấp dẫn nếu như so với một số chỉ số khác ở trong khu vực, như so với KOSPI của Hàn Quốc khoảng 17 lần, SET của Thái Lan hơn 19 lần, TOPIX của Nhật Bản gần 16 lần và S&P 500 của Mỹ những 20 lần.

Đại diện của VCBF cũng nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam đang có những điểm sáng như FDI giải ngân tốt, lạm phát kiểm soát tốt, đầu tư công được đẩy mạnh và đặc biệt lãi suất đã giảm rất sâu trong thời gian vừa qua. Lãi suất thấp cũng làm cho tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hơn, qua đó tạo nền tảng tốt cho sự tăng trưởng tốt của thị trường trong năm 2024…

Trong bối cảnh đó, bà Dương Kim Anh khuyến nghị nhà đầu tư nên xây dựng cho mình một kế hoạch tài chính lâu dài và sẽ đầu tư theo một kế hoạch có kỷ luật.

Nguồn: [Link nguồn]