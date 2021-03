Chơi "chứng" hỏng, nhà đầu tư bán tháo nhẫn đính hôn, "đồng hồ của cụ"

Thị trường chứng khoán của Trung Quốc bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD khiến nhiều nhà đầu tư cùng đường đỏ mặt bù lỗ.

Theo cập nhật mới của nền tảng bán hàng trực tuyến Xianyu trong đầu tuần, đã có hơn 200.000 người rao bán tài sản gia truyền nhằm bù đắp số lỗ từ khoản đầu tư vào vào thị trường chứng khoán. Năm 2020, hàng loạt nhà đầu tư Trung Quốc đổ tiền vào quỹ tương hỗ, thế nhưng vận may không đến, 2021 là năm thị trường chứng khoán tại nước này bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD.

"Nhẫn đính hôn" và "đồng hồ từ đời cụ truyền lại" là hai trong các tài sản được rao bán kèm cụm "lỗ đầu tư"!

Máy chơi game và "đồng hồ của cụ" được rao bán vì lý do lỗ đầu tư!

Dù vậy, một số nhà quan sát không quá để tâm đến thông báo của Xianyu. Họ cho rằng nhà đầu tư vào các quỹ nên chấp nhận thua lỗ khi thị trường biến động và chờ đợi lợi nhuận trong dài hạn.

"Tôi rao bán thứ này để có thêm tiền đổ vào các quỹ khi thị trường hồi phục", một người dùng trên Xianyu cho biết khi đăng tin bán một viên đá xanh với giá 35 nhân dân tệ (5,4 USD).

Xianyu nói: "Việc bán đồ không dùng đến khi cần tiền bù lỗ đầu tư có thể tiện lợi. Nhưng hãy nhớ chúng còn là những kỷ vật nữa".

Theo số liệu ghi nhận thực tế, những nhà đầu tư trẻ đang là một lực lượng khá hùng hậu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, với những người trẻ, chứng khoán hiện là 1 kênh đầu tư thông minh đối với dòng tiền nhàn rỗi.

Chỉ số giá trị doanh nghiệp (CSI 300) giảm 2,2% do lo ngại vấn đề thanh khoản, tính đến ngày 11/3, chỉ số CSI 300 đã giảm 14% kể từ mức cao nhất trong 13 năm. Đây cũng là mức sự giảm mạnh nhất trên thế giới, và gây ảnh hưởng đến tài sản của các nhà đầu tư nhỏ lẻ bất chấp các số liệu lạc quan về kinh tế Trung Quốc.

Chỉ trong vòng 21 ngày, vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD. Nhiều nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào các quỹ đầu tư để có lợi nhuận, thay vì tự giao dịch như trước đây

Rất có thể do trước Tết Nguyên đán, chỉ số CSI 300 liên tục lập đỉnh, giới đầu tư bắt đầu ồ ạt chốt lời và rời bỏ các cổ phiếu được ưa chuộng do tâm lý bất an vì thị trường tăng trưởng quá nóng, quá nhanh.

Hiện giới chức Trung Quốc đã kêu gọi các nhà đầu tư mới (F0) hãy bình tĩnh và hành động có suy xét, còn các nhà quản lý quỹ thì cần cân bằng giữa mong muốn tăng trưởng tài sản với thành tích đầu tư dài hạn.

