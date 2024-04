Bốc hơi vốn hóa 2.200 tỷ đồng chỉ trong một tuần, ‘ông lớn’ ngành logistics Việt Nam làm ăn ra sao?

Vn-Index mở cửa giao dịch trong sắc xanh. Nhóm large cap, mid cap, small cap và micro cap đều duy trì được sắc xanh.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà phục hồi của chỉ số chung như BID tăng 3,74%, CTG tăng 2,24% và MBB tăng 2,13%, LPB tăng kịch trần.

Cổ phiếu chứng khoán diễn biến khả quan. Theo đó, SSI tăng 2,18%, VND tăng 2,77%, VCI tăng 3,82%, HCM tăng 2,85%, VIX tăng 3,69%, FTS tăng 4,39%,...

Ở nhóm sản xuất, HPG tăng 1,01%, MSN tăng 2,23%, GVR tăng 1,89%, VGC tăng 1,81%, GEX tăng 1,92%,...

Kết quả phiên giao dịch ngày 9/4, Vn-Index tăng 12,47 điểm, tương đương 1%, lên 1.262,8 điểm. HNX-Index tăng 2,28 điểm (0,96%) lên 240,36 điểm. UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (0,05%) lên 90,57 điểm.

Thị trường xanh mướt cuối phiên

Thanh khoản sụt giảm mạnh, xuống dưới mốc 20 nghìn tỷ. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19,4 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 322 mã tăng, 137 mã giảm và 71 mã đi ngang.

BID là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 2,72 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB lấy đi của Vn-Index 0,8 điểm.

Khối ngoại mua ròng trên sàn HoSE đạt gần 270 tỷ đồng. Dẫn đầu về giá trị mua ròng là MWG (276 tỷ đồng). Tiếp sau là các mã SBT, BID, MSN, HPG.

Phiên này, VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel tăng 4,88%, lên 77.400 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu này đã thoát giảm. Hôm qua, VTP thậm chí còn giảm sàn.

Cổ phiếu VTP của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post) chuyển niêm yết sang sàn HOSE từ ngày 12/3/2024 vừa qua với mức vốn hóa khi lên sàn là gần 8.000 tỷ đồng. Chỉ sau 5 phiên giao dịch, vốn hóa công ty đã tăng vọt lên 11.400 tỷ đồng (vào ngày 18/3).

Tuy nhiên đà tăng sau đó bị chững lại và kể từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu Viettel Post liên tục giảm giá.

Cổ phiếu của Viettel Post liên tục sụt giảm

Chỉ trong 5 phiên giao dịch từ ngày 2/4 đến 8/4, cổ phiếu VTP đã mất 20% giá trị, tương ứng vốn hóa giảm 2.200 tỷ đồng, xuống còn 9.000 tỷ đồng. Trong phiên ngày 8/4, cổ phiếu VTP còn bị bán xuống giá sàn.

Viettel Post giảm giá trong bối cảnh công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 giảm tới 33% so với 2023, xuống 13.189 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận cũng giảm nhẹ, xuống 370 tỷ đồng.

Viettel Post cho biết, doanh thu giảm do định hướng thu hẹp mảng bán hàng sim, thẻ điện thoại. Đây là mảng có biên lợi nhuận hẹp, nên việc giảm doanh thu không tác động nhiều tới lợi nhuận. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung hơn vào mảng chuyển phát và logistics.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Viettel Post đạt hơn 6.777 tỉ đồng, tăng mạnh 18% so với hồi đầu năm, dù tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của Viettel Post đang có là 682 tỉ đồng. Ngoài ra, lãi tiền gửi, tiền cho vay của đơn vị này cũng ghi nhận 33 tỉ đồng vào quý IV/2023.

Nhưng tính đến hết 31/12/2023, doanh nghiệp nợ người lao động 606 tỉ đồng, tăng 18,9 % so với con số đầu năm. Tổng nợ phải trả ngắn hạn của Viettel Post tăng 19% so với đầu năm, do nhiều chỉ số ghi nhận tăng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần phải trả công nợ nhân viên điểm bán của Viettel Post tăng so với đầu năm lên 964 triệu đồng; Phải trả về BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn là hơn 30 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]