Vợ thiếu gia Phan Thành phối túi trăm triệu đồng với áo dài

Trong loạt ảnh du xuân với áo dài được chia sẻ trên trang cá nhân hôm 4/2, Primmy Trương lộ diện với kiểu tóc tết dài lệch vai, cố định gọn phía sau, cài hoa xanh ngọc. Cô chọn lối trang điểm tông hồng nhạt, mắt kẻ mảnh, môi nude hồng. Người đẹp hạn chế phụ kiện to, ưu tiên trang sức tối giản.

Primmy Trương diện áo dài của local brand Việt, giá khoảng 5 triệu đồng. Thiết kế sử dụng chất liệu vải tổng hợp dệt họa tiết kim sa, phối quần lụa, tạo cảm giác trang nhã.

Cô tạo điểm nhấn trang phục với túi Dior da cừu trắng, họa tiết Cannage, thêu hình chim bồ câu và hoa hồng, thuộc BST Dioramour. Sản phẩm có giá khoảng 118 triệu đồng trên website của hãng.

Mẫu túi có phom đứng lấy cảm hứng từ hộp trang điểm mini, trang trí charm kim loại DIOR, đi kèm tay cầm và dây đeo tháo rời, phù hợp xách tay hoặc đeo chéo.

Primmy Trương thường xuyên lựa chọn áo dài trong các dịp lễ, Tết và sự kiện gia đình. Tháng 12/2025, cô chọn áo dài trắng thêu hoa mẫu đơn, mix cùng túi Hermes Kelly gần nửa tỷ đồng dự đám cưới em chồng - thiếu gia Phan Hoàng.

Trong các hoạt động đời thường, vợ thiếu gia Phan Thành cũng ưu tiên áo dài có thiết kế truyền thống được xử lý hiện đại, chất liệu gấm, lụa tơ tằm, gam màu sáng dễ phối cùng phụ kiện cao cấp.

Primmy Trương được nhiều khán giả khen phong cách kín đáo, thanh lịch, chỉn chu diện mạo mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Primmy Trương sinh năm 1992, là con gái bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường Phát triển cá nhân & Đào tạo tài năng John Robert Power Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Primmy Trương kết hôn cùng thiếu gia Phan Thành đầu năm 2021 và đón quý tử đầu lòng vào tháng 12 cùng năm.