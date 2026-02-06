5 món mỹ phẩm không nên dùng ngày cận Tết để bảo toàn làn da

Những ngày giáp Tết là thời điểm nhiều người muốn làm đẹp cấp tốc để có làn da mịn màng, rạng rỡ trong dịp tân niên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, thử nghiệm sản phẩm mới hoặc dùng mỹ phẩm mạnh sát Tết có thể khiến da kích ứng, bong tróc, thậm chí bùng phát mụn. Dưới đây là 5 món mỹ phẩm nên tạm gác lại để da ổn định và an toàn.

Peel da, treatment nồng độ cao

Peel da hóa học khiến da bong tróc, đỏ rát và tăng nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

Peel hóa học, retinoid mạnh hay các liệu trình treatment chuyên sâu thường mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đỏ rát, bong tróc và tăng nhạy cảm ánh nắng. Theo Whitney Bowe, bác sĩ da liễu được chứng nhận tại Mỹ, người sáng lập phòng khám Dr. Whitney Bowe Beauty ở New York, peel da cần thời gian phục hồi từ vài ngày đến vài tuần, tùy nồng độ. Thực hiện sát Tết dễ khiến da chưa kịp lành, mất vẻ mịn màng tự nhiên khi trang điểm.

Retinol hoặc dẫn xuất vitamin A

Retinol nổi tiếng trong việc cải thiện nếp nhăn, mụn và sắc da nhưng giai đoạn đẩy mụn, bong tróc có thể kéo dài. Bác sĩ Whitney Bowe khuyến cáo không nên bắt đầu hoặc tăng liều retinol ngay trước các dịp quan trọng. Da đang thích nghi với hoạt chất mạnh thường khô và nhạy cảm hơn, khó đạt trạng thái căng mịn mong muốn.

Sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học mạnh

AHA, BHA nồng độ cao giúp da sáng và thông thoáng lỗ chân lông song lạm dụng hoặc dùng sát Tết có thể làm mỏng hàng rào bảo vệ da. Khi đó, da dễ ửng đỏ, châm chích và bắt nắng hơn. Trong những ngày cận Tết, chuyên gia khuyên ưu tiên tẩy tế bào chết dịu nhẹ hoặc giảm tần suất.

Kem trị mụn đặc trị, chứa benzoyl peroxide nồng độ cao

Các sản phẩm trị mụn cũng có thể gây bong tróc, kích ứng da, khiến bề mặt da sần sùi, khó che khuyết điểm.

Các sản phẩm trị mụn mạnh có tác dụng nhanh nhưng dễ gây khô tróc, bong vảy. Nếu da chưa quen, việc sử dụng gấp rút có thể khiến bề mặt da sần sùi, khó che khuyết điểm khi trang điểm. Thay vào đó, nên duy trì chu trình chăm sóc ổn định, tập trung dưỡng ẩm và làm dịu da.

Mỹ phẩm chứa nhiều hương liệu, tinh dầu mạnh

Hương liệu mang lại cảm giác thư giãn nhưng cũng là nguyên nhân phổ biến gây kích ứng, đặc biệt với làn da nhạy cảm hoặc đang stress vì lịch trình cuối năm. Bác sĩ Whitney Bowe cho rằng trong giai đoạn da cần ổn định, nên ưu tiên công thức tối giản, không mùi hoặc ít thành phần để hạn chế rủi ro dị ứng.

Thay vì thử nghiệm sản phẩm mới sát Tết, hãy giữ chu trình quen thuộc, tập trung làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm đầy đủ và chống nắng. Một làn da khỏe, ổn định sẽ luôn là nền tảng tốt nhất để bạn tự tin đón năm mới.