Hoa hậu Việt ngày càng "hở": Khi gợi cảm đứng trước lằn ranh phản cảm

Hàng loạt nàng hậu gây tranh cãi vì gợi cảm quá đà

Những năm gần đây, xu hướng trang phục gợi cảm, táo bạo được rất nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí Việt ưa chuộng. Ngay cả các Hoa hậu, thậm chí thí sinh tham gia thi Hoa hậu, những người từng gắn với hình ảnh sang trọng, thanh lịch, cũng không bỏ qua các trang phục xuyên thấu, táo bạo tới mức gây tranh cãi.

Cách đây vài ngày, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 với bộ đầm xuyên thấu để lộ rõ chiếc corset khác màu bên trong. Hình ảnh này nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận từ phía khán giả.

Không phủ nhận rằng bộ trang phục giúp Thanh Thủy khoe tối đa lợi thế hình thể. Song cũng không ít người cho rằng cách ăn mặc của cô “kém sang”, phản cảm, không phù hợp với hình ảnh một người từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam (2022) và Hoa hậu Quốc tế (2024). Bộ trang phục này khiến Thanh Thủy trở thành đề tài gây tranh cãi suốt từ khi cô bước lên thảm đỏ tới nhiều ngày sau đó.

Hoa hậu Thanh Thủy và chiếc đầm gây tranh cãi. (Ảnh: BTC)

Trước Thanh Thủy, thí sinh mang số báo danh 481 của vòng Sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 cũng khiến công chúng xôn xao vì lựa chọn trang phục quá táo bạo.

Cụ thể, khi tham gia vòng Sơ khảo, người đẹp này diện chiếc đầm đen xuyên thấu được cắt khoét rất “bạo tay”. Trang phục này khiến cô không thực sự tự tin khi đứng trước ống kính mà liên tục loay hoay chỉnh sửa. Hình ảnh này đã giấy lên làn sóng chỉ trích trong cộng đồng mạng, thậm chí nhiều người cho rằng thí sinh này cố tình diện trang phục phản cảm để thu hút sự chú ý.

Năm 2022, Top 38 thí sinh của Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 gây tranh cãi mặc trang phục theo phong cách lễ hội nhiều màu sắc và có phần "mát mẻ", diễu hành trên xe buýt 2 tầng quanh các trục đường chính tại thành phố biển Quy Nhơn. Dân mạng cho rằng hình ảnh các thí sinh Hoa hậu ăn mặc thiếu vải, nhảy nhót trên xe buýt có phần hơi... lố lăng, không phù hợp. "Các cuộc thi Hoa hậu vốn có mục đích tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của người phụ nữ. Các cô gái ăn mặc, nhảy múa như thế này rất phản cảm" - một khán giả nhận định.

Trang phục gây tranh cãi của Hoa hậu Quế Anh tại bữa tiệc tối trong khuôn khổ Miss Grand International 2024. (Ảnh: FBNV)

Năm 2024, trang phục của Hoa hậu Quế Anh tại một bữa tiệc tối trong khuôn khổ Miss Grand International 2024 trở thành tâm điểm tranh cãi. Cô khoe triệt để đường cong với phần áo cúp hở chân ngực, chân váy cạp trễ xẻ cao đến hông.

Chuyện ăn mặc của Hoa hậu: Không chỉ là sở thích

Giữa làng giải trí xô bồ, hình ảnh các Hoa hậu, người đẹp từng tham gia các cuộc thi nhan sắc luôn được khán giả đánh giá cao nhờ sự tinh tế, sang trọng và giản dị. Do đó, không khó hiểu khi phần đông công chúng tỏ ra bất bình với những hình ảnh của Thanh Thủy hay của một vài người đẹp mang danh hiệu thể hiện gần đây.

Khi được hỏi về những ồn ào xung quanh chuyện ăn mặc của các nàng hậu, người đẹp gần đây, Phan Hoàng Thu (Hoa hậu Đông Nam Á 2014) chia sẻ với Dân Việt: “Các cụ đã có câu: “Đi với Bụt mặc áo Cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, ý chỉ dạy cho chúng ta biết về sự tinh tế, biết đặt mình vào đúng lúc, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh.

Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu. (Ảnh: NVCC)

Với tôi, ăn mặc gợi cảm không hề xấu, cái xấu ở đây là ăn mặc chưa phù hợp hoàn cảnh. Thử nghĩ mà xem, chúng ta không thể mặc dạ hội đi biển cũng như không thể mặc bikini đi tiệc được. Cái đẹp nó sẽ không còn đẹp nếu như nó không được đặt để ở đúng mục đích và hoàn cảnh”.

Cô khẳng định: “Tôi không cho rằng xu hướng của các Hoa hậu ngày nay là ngày càng mặc hở bạo, nói thế là oan cho các cô ấy quá. Người đẹp thì cần phải được khoe cái đẹp, nhưng cần khoe đúng nơi, đúng chỗ…

Rõ ràng, một sự kiện mang tính chất long trọng, có lịch sử lâu đời, được cả nước chú ý, hơn nữa, mình không phải nhân vật chính thì cũng nên biết tiết chế lại. Còn trong những sự kiện khác, chúng ta có thể thoải mái “tung hoành".

Phan Hoàng Thu cho rằng để hình ảnh của một Hoa hậu bị vướng thị phi về cách ăn mặc không hoàn toàn là lỗi ở người đẹp đó: “Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách công tâm về việc các hoa hậu vướng tranh cãi trong chuyện ăn mặc. Con người mà, dù có là hoa Hậu hay ai đi nữa, thì đôi khi cũng không tránh khỏi sai sót, nào có ai hoàn hảo và luôn chuẩn xác đâu".

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm cho rằng các hoa hậu Việt đang vướng phải nghịch lý về "kỳ vọng kép" khi vừa muốn thể hiện sự hiện đại, thu hút lại vừa phải giữ gìn sự trang trọng của danh hiệu.

Bà nhận định: “Dưới góc nhìn truyền thông, tôi cho rằng câu chuyện Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện tại Làn Sóng Xanh không đơn thuần là một tranh luận về trang phục, mà là một lát cắt điển hình cho sự xung đột giữa định vị thương hiệu cá nhân và trách nhiệm gìn giữ giá trị biểu tượng.

Điểm khiến dư luận phản ứng không nằm ở chiếc váy, mà nằm ở sự lệch pha về thời điểm và bối cảnh. Thanh Thủy đang là đương kim Miss International, một cuộc thi vốn gắn với hình ảnh thanh lịch, chuẩn mực và tiết chế. Khi một hoa hậu vừa đăng quang, đang đại diện cho “vẻ đẹp quốc tế” lại lựa chọn phong cách quá táo bạo trên thảm đỏ, công chúng dễ cảm thấy biểu tượng bị dịch chuyển đột ngột.

Tôi cho rằng đây chính là nghịch lý của “kỳ vọng kép” mà các hoa hậu Việt Nam hiện nay phải đối mặt. Một bên là áp lực phải hiện đại, trendy, tạo sức hút truyền thông trong môi trường giải trí số. Một bên là áp lực phải giữ sự trang trọng của danh hiệu mang tính đại diện văn hóa. Sai số không nằm ở việc gợi cảm, mà nằm ở thiếu một lộ trình chuyển đổi hình ảnh đủ mượt mà để công chúng kịp thích nghi”.

Chuyên gia truyền thông này nhận định đây cũng là bài học về quản trị rủi ro hình ảnh. Một thiết kế có thể đẹp trong studio nhưng lại dễ trở nên thiếu kiểm soát dưới ánh đèn flash và góc máy thảm đỏ. Chỉ một chi tiết xuyên thấu quá tay cũng có thể làm giảm cảm giác sang trọng mà một hoa hậu cấp quốc gia cần giữ.

"Bản lĩnh của một hoa hậu hôm nay không nằm ở việc mặc kín hay hở, mà nằm ở khả năng kiểm soát thông điệp thị giác và sự thấu cảm với nhãn quan văn hóa của công chúng. Hoa hậu có thể gợi cảm, nhưng không nên đánh đổi niềm tin biểu tượng chỉ để đổi lấy vài khoảnh khắc spotlight nhất thời” - chuyên gia Nguyễn Triệu Thanh Tâm khẳng định.