Nhan sắc nữ diễn viên vừa phải xin lỗi đoàn làm phim 'Gia đình trái dấu'

Chang Mây sau những ồn ào về đời tư đã có bài chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khi cô đưa ra quyết định kết thúc mối tình của mình, nhiều thông tin mang tính riêng tư đã bị phát tán trên không gian mạng với nội dung sai lệch; hình ảnh và video bị cắt ghép, sử dụng lại từ thời điểm rất lâu trước đó, không phản ánh đúng bản chất sự việc.

Chang Mây mong muốn khán giả từng yêu thương và ủng hộ cô, sẽ tiếp nhận thông tin một cách tỉnh táo, chọn lọc; không suy đoán hay phán xét khi sự việc chưa được làm rõ; và tôn trọng việc để pháp luật trở thành cơ sở duy nhất đưa ra kết luận cuối cùng.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn gửi đến lời xin lỗi đến đoàn làm phim "Gia đình trái dấu": "Chang xin chân thành gửi lời xin lỗi đến đoàn làm phim, các đạo diễn, DOP, các anh chị em đồng nghiệp và toàn thể khán giả vì những ảnh hưởng ngoài mong muốn trong thời gian qua".

Chang Mây có tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô được biết đến từ năm 2019 với danh xưng “hot girl mùa thi”, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với các phim như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Cách em 1 milimet và Gia đình trái dấu.

Nữ diễn viên gen Z ở đời thực có vẻ đẹp nhẹ nhàng.

Trên trang cá nhân, Chang Mây thường xuất hiện với hình ảnh trong sáng, ngây thơ.

Ở tuổi 25, cô vẫn "hack tuổi" với những trang phục như nữ sinh cấp 3.

Với gương mặt trong trẻo cùng nụ cười ngọt ngào, Chang Mây đã chinh phục được nhiều vai diễn "hack tuổi".

Hiện tại, Chang Mây được coi là gương mặt trẻ tiềm năng của "vũ trụ" VFC.