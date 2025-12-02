Vợ Phan Thành được khen 'như nữ thần' trong đám cưới em chồng

Primmy Trương cùng chồng chọn trang phục chỉn chu theo phong cách quý tộc.

Trong khi Phan Thành bảnh bao cùng suit nơ đen, Primmy Trương e ấp trong mẫu đầm vàng với những khoảng hở chừng mực.

Bộ đầm trễ vai làm từ chất liệu voan tơ bay bổng giúp Primmy Trương được fan khen như nữ thần. 'Đẹp xuất sắc như cổ tích'; 'Chiếc váy đẹp quá, nhìn Primmy mặc như một công chúa'... một số người hâm mộ bình luận trên trang cá nhân của nàng dâu hào môn.

Bộ đầm tôn bờ vai mong manh, phần eo thon gọn của nàng beauty blogger. 'Gái hai con' phối cùng chiếc túi xách nhỏ xinh và loạt trang sức lấp lánh, hoàn thiện diện mạo nổi bật.

Trước đó, người đẹp cũng tham dự lễ rước dâu của em chồng. Cô chọn mẫu áo dài dáng suông của NTK Trịnh Hoàng Diệu.

Mẫu áo dài đơn giản được tạo điểm nhấn bởi kỹ thuật thêu hoa thủ công trên vai, chất liệu tơ cao cấp cùng tông màu tươi sáng, phù hợp với vẻ đẹp nhẹ nhàng của Primmy Trương.

Primmy Trương sinh năm 1992, là con gái bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường Phát triển cá nhân & Đào tạo tài năng John Robert Power Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Primmy Trương kết hôn cùng thiếu gia Phan Thành đầu năm 2021 và đón quý tử đầu lòng vào tháng 12 cùng năm.

Phan Thành và Phan Hoàng là hai con trai của doanh nhân Phan Quang Chất. Hôm 29/11, Phan Hoàng kết hôn với Ruby Nguyễn, tên thật Nguyễn Hoàng Khánh Linh, là cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim.