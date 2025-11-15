Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vợ thiếu gia Phan Thành diện set đồ trăm triệu đồng bên chồng

Primmy Trương - bà xã thiếu gia Phan Thành - diện cả 'cây' đồ hàng hiệu tông xanh baby blue trong buổi tiệc sinh nhật cùng ông xã.

Hôm 12/11, Primmy Trương đăng ảnh đón tuổi mới bên chồng. Cô được ông xã Phan Thành tổ chức sinh nhật hoành tráng cùng những người bạn thân thiết. 'Phu nhân hào môn' chọn bộ cánh thanh lịch trong buổi tiệc.

Bà mẹ hai con diện outfit tông xanh baby blue nữ tính, với váy, giày và túi xách đồng điệu tông màu.

Nhiều bạn bè khen Primmy Trương ngày càng nhuận sắc sau sinh con. Không ít bình luận cho rằng cô có gu chọn đồ. 'Thích phong cách của bạn này, trông nhẹ nhàng mà sang'; 'Lần nào ngắm ảnh của Primmy cũng thích cách bạn phối đồ'; 'Xin thông tin trang phục giống Primmy, đẹp quá'..., một số khán giả bình luận.

Chiếc đầm ren xanh đính kết đá lấp lánh mà Primmy chọn mặc là thiết kế của thương hiệu Self-Portrait, giá bán khoảng 17 triệu đồng. Nhà mốt nổi tiếng với những chiếc đầm nữ tính, sử dụng chất liệu ren cao cấp chủ đạo.

Bộ đầm được bà xã Phan Thành kết hợp cùng túi xách Chanel Vanity cùng tông màu xanh pastel, giá khoảng 150 triệu đồng.

Để hoàn thiện outfit, bà mẹ hai con diện thiết kế cao gót đính pha lê tinh xảo của Amina Muaddi, giá xấp xỉ 45 triệu đồng.

Sau sinh hai con, Primmy Trương tận hưởng cuộc sống sung túc, viên mãn bên ông xã Phan Thành. Cô thường xuyên dự sự kiện với những trang phục hàng hiệu sang trọng, thanh lịch.

Primmy Trương tên thật Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992. Cô là người mẫu ảnh, beauty blogger khá nổi tiếng trong giới trẻ. Mẹ của người đẹp là bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng một trường phát triển cá nhân và đào tạo tài năng ở TP HCM, đồng thời làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017-2019. Cô kết hôn cùng Phan Thành - con trai của đại gia Phan Quang Chất - năm 2021 và có hai con.

