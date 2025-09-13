Vợ thiếu gia Phan Thành được khen 'mix bộ nào cũng đẹp' khi đến Bhutan

Primmy Trương vừa có chuyến vi vu đến Bhutan - quốc gia nằm trên dãy Himalaya, được mệnh danh xứ sở hạnh phúc. Bà xã doanh nhân Phan Thành chưng diện nhiều trang phục với tông nâu - đỏ chủ đạo, phù hợp cảnh sắc nơi đây.

Bà mẹ hai con mix-match đồ hiệu và trang phục bình dân để tạo nên những bộ cánh thanh lịch. Set đồ gồm áo len và chân váy lụa được Primmy Trương phối cùng túi Goyard giá xấp xỉ 100 triệu đồng.

Nàng beauty blogger chọn nhiều trang phục tông nâu be gợi nên cảm giác ấm áp, gần gũi.

Áo khoác khaki được cô kết hợp cùng chân váy hoa nhí và mũ len trùm đầu, mang đến sự năng động, tươi trẻ.

Nàng dâu hào môn được nhiều khán giả nhận xét 'mix bộ nào cũng đẹp' trong chuyến đi chơi. Người hâm mộ khen những set đồ không logo của người đẹp.

'Thích gu ăn mặc của bạn này'; 'Mặc bộ nào cũng xinh, ra dáng tiểu thư'; 'Mix đồ hợp cảnh quá, đơn giản mà có chất riêng'..., một số khán giả bình luận.

Trang phục tông nâu tiếp tục được nàng dâu hào môn ứng dụng trên set đồ gồm áo len kẻ ngang, chân váy dài quá gối của một thương hiệu bình dân. Để tổng thể nhẹ nhàng, cô phối giày búp bê đi kèm.

Trang phục có giá dưới hai triệu đồng mang đến cho Primmy Trương sự thoải mái, cổ điển.

Mỹ nhân hai con trông dịu dàng khi mặc thử trang phục truyền thống của Bhutan.

Primmy Trương tên thật Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992. Cô là người mẫu ảnh, beauty blogger khá nổi tiếng trong giới trẻ. Mẹ của người đẹp là bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng một trường phát triển cá nhân và đào tạo tài năng ở TP HCM, đồng thời làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017-2019. Cô kết hôn cùng Phan Thành - con trai của đại gia Phan Quang Chất - năm 2021 và có hai con.