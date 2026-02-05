Á khôi Bùi Thị Phương Linh là ai?

Bùi Thị Phương Linh – Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025 bị bắt vì bán dâm

Mới đây phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Bùi Thị Phương Linh – người đẹp sinh năm 2004 – trở thành gương mặt nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc khi xuất sắc giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025 là sân chơi sắc đẹp nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn với tà áo dài – biểu tượng văn hóa lâu đời của dân tộc. Cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh trẻ trung, năng động đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bùi Thị Phương Linh – Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025. Ảnh: FBNV

Phương Linh sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo cùng phong thái trình diễn tự tin. Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Bùi Thị Phương Linh đã gây chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng, phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Trong các phần trình diễn áo dài truyền thống và áo dài cách tân, người đẹp sinh năm 2004 thể hiện phong thái uyển chuyển, tự tin, nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo lẫn khán giả.

Tại đêm chung kết, Phương Linh tiếp tục giữ phong độ ổn định khi thể hiện tốt các phần thi trình diễn và ứng xử. Kết quả chung cuộc, cô giành danh hiệu Á khôi 1, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải năm nay.

Trước khi bị bắt, Bùi Thị Phương Linh hiện đang theo đuổi việc học tập song song với hoạt động người mẫu. Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu, trước khi bị bắt, Bùi Thị Phương Linh đang theo đuổi việc học tập song song với hoạt động người mẫu. Dù tuổi đời còn khá trẻ, Linh được nhận xét luôn chủ động trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Phương Linh từng chia sẻ lý do đến với các cuộc thi sắc đẹp không chỉ để khẳng định bản thân mà còn muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng mềm và bản lĩnh sân khấu. Người đẹp thuộc thế hệ Gen Z này hướng tới hình ảnh phụ nữ trẻ tự tin, độc lập và luôn nỗ lực phát triển bản thân.