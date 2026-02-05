Lý Nhã Kỳ sexy trong bộ ảnh chụp với ngựa

Không gian được nữ diễn viên – doanh nhân lựa chọn là khu nghỉ dưỡng tọa lạc ven sông, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên xanh mát.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ ảnh chính là hình ảnh ngựa - biểu tượng của năm Bính Ngọ được Lý Nhã Kỳ đưa trực tiếp về khuôn viên biệt thự, tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa đậm tinh thần Tết truyền thống.

Trong khung cảnh sông nước hiền hòa, hàng cây xanh mướt và ánh nắng đầu xuân, Lý Nhã Kỳ xuất hiện với thần thái điềm tĩnh, tự tin, toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải, độc lập và làm chủ cuộc sống. Bộ ảnh Tết năm nay của cô hướng đến sự cân bằng giữa quyền lực - nữ tính - truyền thống.

Về mặt thời trang, Lý Nhã Kỳ thay đổi liên tục nhiều thiết kế đến từ các nhà mốt Đỗ Long, Joséphine và White Plan. Từ đầm ren dáng corset ôm sát, váy tua rua mềm mại đến những thiết kế quây khoét ngực táo bạo, tất cả đều có điểm chung là tôn trọn vòng một quyến rũ của nữ diễn viên. Các thiết kế được phối hợp khéo léo với bối cảnh thiên nhiên, giúp tổng thể hình ảnh trở nên hài hòa và sang trọng.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ sánh bước bên ngựa trong khuôn viên resort ven sông gợi liên tưởng đến tinh thần tự do, bền bỉ và mạnh mẽ - những giá trị thường được gắn với con giáp Ngọ. Trong từng khung hình, nữ diễn viên không cần tạo dáng cầu kỳ mà vẫn thể hiện rõ khí chất riêng.

Theo chia sẻ, bộ ảnh Tết không chỉ mang ý nghĩa thời trang mà còn là cách Lý Nhã Kỳ nhìn lại một chặng đường đã qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng cho năm mới 2026. Sau nhiều năm hoạt động song song ở lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh, cô cho biết mình đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn trong các dự án.

Trong năm 2026, nữ diễn viên dự định tiếp tục mở rộng các dự án kinh doanh gắn với bất động sản nghỉ dưỡng và lĩnh vực văn hóa - du lịch, đặc biệt là những mô hình kết hợp giữa không gian sống, nghệ thuật và trải nghiệm.

Ở mảng nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho điện ảnh nhưng sẽ chỉ trở lại khi gặp được kịch bản thật sự phù hợp. “Tôi không muốn xuất hiện chỉ để xuất hiện. Nếu quay lại, tôi muốn đó là một vai diễn phản ánh đúng trải nghiệm sống và chiều sâu cảm xúc của mình ở hiện tại”, cô nói.

Riêng với dịp Tết, Lý Nhã Kỳ cho biết đây luôn là khoảng thời gian cô ưu tiên cho gia đình và những giá trị truyền thống. Dù lịch trình cuối năm thường bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp để đón Tết trong không khí ấm cúng, giản dị. “Tết với tôi không cần quá ồn ào. Chỉ cần được ở bên người thân, nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị tinh thần cho những kế hoạch mới là đủ”, cô chia sẻ.

Bộ ảnh Tết Bính Ngọ tại resort ven sông Đồng Nai vì thế không chỉ là câu chuyện về thời trang hay hình ảnh gợi cảm mà còn phản ánh rõ nét tinh thần sống mà Lý Nhã Kỳ theo đuổi: tự chủ, sâu sắc và không ngừng làm mới mình. Trong nhịp chuyển mình của năm mới, nữ diễn viên chọn cách khởi đầu chậm rãi nhưng vững vàng, đúng với khí chất của người phụ nữ đã đi qua nhiều trải nghiệm và vẫn tiếp tục hướng về phía trước với sự tự tin đầy bản lĩnh.