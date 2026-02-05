Giới thượng lưu New York chi hàng chục nghìn USD tiêm mỡ người chết

"Nghe qua có thể hơi rùng mình", Stacey, 34 tuổi, nói với NY Post. "Tuy nhiên, trong y học, mô hiến từ người đã khuất như xương, da, gân đã được ứng dụng từ nhiều thập kỷ".

Người phụ nữ sống tại quận Manhattan nói đã dùng mỡ người hiến để thực hiện một ca nâng mông kiểu Brazil cỡ nhỏ. Ngoài ra, cô còn dùng mỡ này để làm đầy vùng lõm hông và khắc phục hậu quả một ca hút mỡ hỏng ở mặt. "Mọi khâu đều được quản lý chặt chẽ, nguồn hiến tặng bảo đảm tính đạo đức", cô nói. "Có thể xem đây như một cách tái chế".

Dù không giống như biến lon nước ngọt thành linh kiện máy bay, việc "tái sinh" mỡ từ người đã khuất đang trở thành nền tảng của AlloClae - một công nghệ thẩm mỹ không phẫu thuật mới nhưng gây nhiều tranh cãi, giúp nhiều người có vòng một và vòng ba như mong muốn.

Khác với các phương pháp làm đầy không phẫu thuật khác trên thị trường, AlloClae dựa vào mô mỡ từ những người đã qua đời. Nguồn mỡ được lấy từ các ca hiến tặng toàn thân, do Hiệp hội Các Trường Y New York quản lý, với thủ tục đăng ký riêng và không kèm bất kỳ giới hạn nào. Người hiến tặng phải trên 18 tuổi, không mắc các bệnh lý nhất định như bệnh truyền nhiễm và chưa từng trải qua khám nghiệm tử thi.

Bác sĩ Darren Smith, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ được cấp chứng chỉ hành nghề, người trực tiếp thực hiện các thủ thuật AlloClae cho Stacey, cho biết chất tiêm này "hoạt động như một dạng ghép mỡ có sẵn".

"Đây là giải pháp rất giá trị với những bệnh nhân có thân hình gầy, săn chắc và không nhiều mỡ tự thân", bác sĩ Smith nói, nhấn mạnh phương pháp này là lựa chọn ít xâm lấn, thay thế cho phẫu thuật dao kéo. "Tôi tiếp nhận rất nhiều trường hợp cần chỉnh sửa hậu hút mỡ từ các cơ sở khác. AlloClae đặc biệt phù hợp với nhóm này, vì điều họ không mong muốn nhất là phải tiếp tục hút mỡ lần nữa chỉ để lấy mỡ vá lại những vùng bị lõm".

Tuy nhiên, sản phẩm này không chỉ dành cho những phụ nữ vốn gầy hoặc các trường hợp thẩm mỹ hỏng cần chỉnh sửa. Theo bác sĩ Smith, AlloClae còn được nhiều người từng giảm cân mạnh bằng các loại thuốc phổ biến như Ozempic hay Mounjaro tìm đến.

"Nhiều bệnh nhân đến nâng ngực hoặc làm mini BBL bằng AlloClae là những người đã sụt giảm đáng kể mô mỡ - thậm chí ở những vị trí họ không hề muốn mất - do sử dụng Ozempic và các thuốc cùng nhóm", ông cho biết.

Bác sĩ Smith, người trực tiếp thực hiện các ca tiêm mỡ từ người chết cho phụ nữ ở New York. Ảnh: NY Post

Theo giới thiệu trên website của Tiger Aesthetics - công ty công nghệ mô phát triển sản phẩm - AlloClae là "mô mỡ cấu trúc đầu tiên được thiết kế dành riêng cho các thủ thuật thẩm mỹ tạo hình cơ thể, có tác dụng tạo độ đệm, tăng thể tích và nâng đỡ mô".

Sau khi được tiệt trùng và loại bỏ hoàn toàn ADN của người hiến, chất làm đầy này vẫn "giữ nguyên cấu trúc tổ ong 3D tự nhiên của các tế bào mỡ (adipocytes - tế bào dự trữ năng lượng dưới dạng chất béo), giúp tạo thể tích tức thì tại vị trí tiêm".

Tuy nhiên, công ty không công bố cụ thể nguồn gốc mô mỡ được sử dụng. Đại diện Tiger Aesthetics cũng chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến quy trình sản xuất, sàng lọc tử thi hiến tặng hay sự gia tăng nhanh chóng mức độ phổ biến của AlloClae - sản phẩm mới ra mắt thị trường từ năm ngoái.

Hiện tại, từ giới thượng lưu khu Upper East Side đến các ngôi sao truyền hình thực tế như Taylor Frankie Paul, nhiều người đều đang đổ xô tìm cách trải nghiệm liệu pháp tiêm mô mỡ đặc biệt này.

Stacey lần đầu tiêm chất này vào tháng 6/2025, khi cô vội vã tìm đến phòng khám của bác sĩ Smith ở khu Midtown Manhattan để khắc phục một "hố lõm như vết cá mập cắn" ở đùi - hậu quả của ca hút mỡ hỏng do bác sĩ khác thực hiện từ tháng 9/2019. Thời điểm đó, Stacey lựa chọn chuyển phần mỡ thừa ở chân lên mặt để tăng thể tích. Tuy nhiên, ca hút mỡ lỗi đã để lại hậu quả nặng nề.

"Tôi bị một vết lõm rất lớn ở mặt trong đùi và đã dành suốt 6 năm sau đó, cùng khoảng 80.000 USD, để sửa chữa bằng các ca hút mỡ tiếp theo. Không cách nào khắc phục được. Tôi gần như sống khép kín, không dám mặc quần short, không đi bơi, cũng không tập luyện nữa", cô nói.

Theo Stacey, AlloClae là "lựa chọn cuối cùng". Ban đầu cô thừa nhận khá hoài nghi về hiệu quả của phương pháp này, nhưng kết quả mang lại khiến cô bất ngờ: "Thật đáng kinh ngạc".

Sau khi sản phẩm này phát huy tác dụng tốt không ngờ trên vùng đùi và hông vào mùa hè năm ngoái, Stacey tiếp tục quay lại gặp bác sĩ Smith vào tháng 10 để thực hiện một ca nâng mông kiểu Brazil thu nhỏ (mini BBL). Bác sĩ chỉ tiêm 50 cc AlloClae cho mỗi bên. Trong khi đó, với BBL truyền thống, lượng mỡ cấy ghép thường dao động từ 300-500 cc, theo Cleveland Clinic.

Stacey cho biết còn dự định tiêm thêm AlloClae vào tháng tới. "Trước đây tôi từng bị trêu chọc vì gần như không có mông. Còn bây giờ thì bị để ý liên tục", cô cười nói.

Không chỉ Stacey, Katrina Daphne, một phụ nữ đã lập gia đình, có hai con, cũng đang trở thành tâm điểm chú ý. Tháng 11 vừa rồi, cô nâng vòng một từ cỡ 32A lên 32B, kết hợp đặt túi ngực và tiêm thêm vài cc AlloClae.

Mong muốn đạt được vẻ ngoài tự nhiên, mềm mại, nữ huấn luyện viên Pilates đã đặt niềm tin vào bác sĩ Anna Steve (Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ Neinstein) để hoàn thiện những đường nét mới bằng cách tiêm mô mỡ người đã qua đời. Đây là chi tiết mang màu sắc rùng rợn mà Daphne thường cố gắng không nghĩ tới.

"Tôi chọn cách không suy nghĩ về điều đó. Bác sĩ Anna giải thích rằng AlloClae sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho tôi. Và thực tế đúng như vậy", người phụ nữ 38 tuổi cười nói, khi nhắc đến cảm giác lạnh gáy vì sử dụng mỡ lấy từ tử thi vô danh, cho biết thêm cô "chưa bao giờ tự tin thế" sau khi cải thiện vòng một.

Tuy nhiên, sự gia tăng về lòng tự tin này không hề rẻ. "Cảm giác như mang một chiếc túi Birkin ngay trên ngực", Daphne đùa, ví chi phí làm đầy bằng AlloClae đắt đỏ chẳng khác nào một món phụ kiện vốn có giá trên 35.000 USD.

Daphne 'biến đổi' ngoạn mục nhờ công nghệ tiêm mỡ AlloClae. Ảnh: NY Post

Theo bác sĩ Steve, số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. "Chúng tôi hay gọi AlloClae là 'mỡ có giá trị gia tăng'. Khác với mỡ tự thân gần như không có cấu trúc, loại vật liệu này sở hữu hệ thống nâng đỡ riêng, giúp giữ form tốt hơn", ông nói.

Theo Steve, AlloClae đặc biệt phù hợp với những người muốn cải thiện kích thước vòng một, có độ đầy và dáng ngực rõ ràng mà không phải dùng túi độn.

Sau khi được tiêm, AlloClae hoạt động tương tự mỡ tự nhiên trong cơ thể. Do đó, khi người sử dụng tăng hoặc giảm cân theo thời gian, hiệu quả thẩm mỹ cũng sẽ thay đổi tương ứng. Tuy nhiên, theo bác sĩ, bệnh nhân có thể thực hiện nhiều lần. Nếu hài lòng với kết quả, hoàn toàn có thể tiêm bổ sung.

Steve cho biết thời gian hồi phục "rất ngắn, tương tự botox hay filler", hầu hết bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường ngay trong ngày, ngoại trừ các hoạt động gắng sức. "Ngay cả khi kết hợp với các kỹ thuật nâng ngực xâm lấn tối thiểu, quá trình hồi phục vẫn diễn ra nhanh chóng", bà nói thêm.

So sánh với phương pháp truyền thống, bác sĩ Steve cho biết: "Với phẫu thuật đặt túi ngực dưới cơ, bệnh nhân thường được khuyến nghị nghỉ dưỡng khoảng 6 tuần, và phải mất từ 6 tháng đến một năm để ngực ổn định form. AlloClae giúp chúng tôi mở rộng khả năng đặt túi trên cơ, đồng thời tạo hình dáng tự nhiên hơn".

Daphne hoàn toàn đồng tình với nhận định này. "AlloClae thực sự tạo khác biệt lớn, giúp làm mềm các đường viền quanh túi ngực và mang lại độ đầy đặn mà không tạo cảm giác giả tạo. Kết quả đạt được rất xứng đáng", cô nói.