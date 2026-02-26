Isaac diện 'cây' đồ bảnh bao lên đường dự Milan Fashion Week

Isaac có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 24/2. Anh chuẩn bị tham dự Tuần lễ Thời trang Milan 2026 với vai trò khách mời Việt Nam duy nhất của một thương hiệu thời trang nam.

Ca sĩ lên đồ thoải mái nhưng vẫn thanh lịch ở phi trường. Anh chọn blazer tông xám trung tính, phối cùng sơ mi và quần trắng có phom dáng gọn gàng.

Giọng ca 37 tuổi kết hợp cùng ba lô vải canvas và dây thắt lưng cùng chất liệu để hoàn thiện độ trẻ trung.

Isaac cho biết đây là chuyến công tác đầu năm của anh, sau kỳ nghỉ Tết bên gia đình.

Lần đầu tham dự Milan Fashion Week, Isaac bày tỏ sự háo hức. 'Đây là cơ hội để tôi học hỏi, quan sát cách vận hành của một sự kiện thời trang tầm cỡ và gặp gỡ những nghệ sĩ, người nổi tiếng từ nhiều quốc gia', anh nói.

Isaac sẽ tham dự show diễn của thương hiệu vào 26/2. Sự kiện năm nay quy tụ dàn khách mời đình đám toàn cầu, trong đó có David Beckham, S.Coups - trưởng nhóm nhạc Seventeen, diễn viên Thái Lan Mew Suppasit...

Sau khi kết thúc lịch trình ở Milan Fashion Week, Isaac sẽ nhanh chóng về Việt Nam để tiếp tục đi diễn phục vụ khán giả. Anh mong chờ sẽ có một năm bứt phá.