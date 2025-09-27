Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi xuất hiện tại Fendi Fashion Show thuộc Milan Fashion Week 2025 – một trong những tuần lễ thời trang danh giá bậc nhất thế giới. Đặc biệt, Lương Thùy Linh là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam nhận được lời mời tham dự trực tiếp từ nhà mốt Fendi.

Xuất hiện tại sự kiện, Lương Thùy Linh mang đến thần thái cuốn hút, vẻ đẹp thanh lịch cùng phong cách thời trang hiện đại.

Bộ sưu tập mới của Fendi đã mang đến những thiết kế đậm tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa sự tối giản hiện đại và những chi tiết thủ công tinh xảo – điều làm nên bản sắc đặc trưng của thương hiệu.

“Được trực tiếp trải nghiệm và chiêm ngưỡng những sáng tạo từ Fendi là cơ hội quý giá với Linh. Không chỉ học hỏi thêm về ngôn ngữ thời trang, Linh còn thấy rõ sức mạnh của sự sáng tạo, cách mà thời trang có thể kết nối văn hóa và truyền cảm hứng cho khán giả toàn cầu", Lương Thùy Linh bày tỏ.

Đại diện Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn đến Fendi vì lời mời: “Linh thực sự vinh dự khi được góp mặt tại một sự kiện tầm cỡ quốc tế như Milan Fashion Week. Đây không chỉ là cơ hội cá nhân, mà còn là dịp để Linh mang hình ảnh của người con Việt Nam tự tin, hiện đại và hội nhập đến gần hơn với bạn bè thế giới".

Chỉ ít ngày trước đó, Lương Thùy Linh cũng bất ngờ xuất hiện tại London Fashion Week 2025. Sự hiện diện liên tiếp tại hai tuần lễ thời trang lớn nhất hành tinh – London và Milan – không chỉ thể hiện vị thế cá nhân mà còn khẳng định sự tin tưởng từ các thương hiệu quốc tế dành cho đại diện Việt Nam.

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam, Lương Thùy Linh đã không ngừng khẳng định bản thân ở nhiều vai trò: từ MC song ngữ, diễn giả, cho đến đại diện Việt Nam tại các sự kiện văn hóa – nghệ thuật quốc tế.

Lần xuất hiện tại London Fashion Week và Milan Fashion Week tiếp tục chứng minh sự đa dạng và bản lĩnh của nàng hậu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thời trang.