Dàn người đẹp đổ bộ Thái Lan

Đại diện Tây Ban Nha - Aitana Jiménez đã lên đường đến Thái Lan dự thi Miss Grand International 2025. Cô gây chú ý ở sân bay khi diện bộ váy tông màu hồng, xẻ tà quyến rũ.

Aitana Jiménez năm nay 25 tuổi, là sinh viên chuyên ngành tâm lý, đồng thời là người mẫu. Cô là một trong những đại diện châu Âu sáng giá tại mùa giải năm nay.

Đại diện Puerto Rico - Sarahi Fgueroa diện trang phục tông màu xanh nổi bật khi ra sân bay để khởi hành đến Thái Lan. Cô là một trong những ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ.

Sarahi Fgueroa năm nay 28 tuổi, cao 1,78 m, đã tốt nghiệp ngành Tâm lý học và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Nhân sự. Cô cũng là người mẫu chuyên nghiệp, người dẫn chương trình truyền hình. Người hâm mộ quê nhà kỳ vọng cô sẽ mang về thành tích cao cho Puerto Rico sau thất bại đáng tiếc vào năm 2024.

Miss Grand India 2025 - Vishakha Kanwar mặc trang phục dân tộc khi lên đường sang Thái Lan dự thi Hoa hậu Hòa bình 2025. Cô năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm cuối tại Cao đẳng Nghệ thuật Nữ sinh Chính phủ. Sau khi đăng quang, Vishakha Kanwar bị chê bai vì nhan sắc mờ nhạt, chiều cao hạn chế.

Năm ngoái, đại diện Ấn Độ tại Miss Grand International 2024 là người đẹp Rachel Gupta đã đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, vài tháng sau, cô bị ông Nawat tước vương miện vì vi phạm hợp đồng.

Miss Grand Cuba - Daylin Rodriguez được nhiều bạn bè, người hâm mộ ra sân bay tiễn lên đường sang Thái Lan dự thi Miss Grand International 2025. Cô là sinh viên ngành tâm lý học, có vẻ ngoài sắc sảo và hiện đại.

Cuba từng giành chiến thắng tại Miss Grand International vào năm 2014. Daylin Rodriguez đang được đánh giá là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ và có khả năng chạm tay tới vương miện.

Đại diện Pháp - Elisa Mysyshyne mặc trang phục thanh lịch khi ra sân bay. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu, một trong những thí sinh có gương mặt cuốn hút nhất mùa giải năm nay. Elisa Mysyshyne năm nay 24 tuổi, mang hai dòng máu Pháp – Ukraine, có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, từng học ballet cổ điển và chơi violin. Người đẹp thành thạo tiếng Anh, Nga.

Đại diện Ecuador - Samantha Quenedit Sánchez gây chú ý khi ra sân bay với bộ trang phục màu trắng cầu kỳ. Cô được nhiều diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu Hòa bình 2025.

Samantha năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp ngành Truyền thông và là nhà sản xuất sự kiện, ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và người có sức ảnh hưởng tại quê nhà. Cô đang điều hành Proarte Estudio de Danza, một học viện khiêu vũ được trao giải thưởng quốc tế. Người đẹp có kinh nghiệm thi nhan sắc, từng đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thiếu niên, Hoa hậu Thiếu niên Tây Ban Nha và Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Ecuador 2022.

Đại diện Paraguay - Cecilia Romera gây chú ý khi xuất hiện ở sân bay trong bộ trang phục áo tắm cách điệu tông màu trắng. Cô năm nay 21 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,81 m, là người mẫu chuyên nghiệp. Người đẹp có bằng cử nhân Truyền thông, chuyên về Tiếp thị và Truyền thông Xã hội, thông thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Cecilia Romera được xem là một trong những ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ với lợi thế về vóc dáng, nụ cười rạng rỡ và kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Đại diện Cộng hòa Czech - Markéta Mörwicková khoe chân dài trong bộ váy xanh khi đáp xuống Thái Lan. Cô là ứng viên gây chú ý ở châu Âu.