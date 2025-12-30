Hoa hậu Thu Hoài chăm mặc sexy tuổi U50

Trên trang cá nhân, Thu Hoài khoe ảnh diện monokini xẻ ngực sâu và khoét hông cao, khai thác tối đa lợi thế sắc vóc.

Người đẹp 49 tuổi được đông đảo khán giả khen ngợi về sức hút ngoại hình dù đã trải qua ba lần sinh nở.

Thu Hoài ưu tiên thiết kế đồ bơi liền mảnh với màu sắc nổi bật, giúp phong cách nghỉ dưỡng của cô thêm ấn tượng.

Doanh nhân 7X cho biết hàng ngày cô chăm tập yoga, thiền để giữ sức khỏe và tập gym nhằm giữ cơ thể săn chắc, tự tin mặc đồ nhiều khoảng hở.

Bên cạnh monokini, Thu Hoài chọn bikini với quần cạp cao để giấu vùng bụng mà vẫn tạo nên tổng thể gợi cảm.

Quý bà U50 được khán giả nhận xét trông như chị của con gái 25 tuổi khi cả hai tạo dáng trên bãi biển.

Đứng trên du thuyền sông Sài Gòn, Thu Hoài khẳng định dấu ấn bằng cách kết hợp bra top ren mỏng với trang phục xuyên thấu bay bổng.

Đầm hai dây trễ nải cũng là "bạn thân" của bà mẹ ba con, thường xuyên xuất hiện cùng cô trong các bức ảnh chụp style đời thường.

Đi ăn tối ở Lisbon (Bồ Đào Nha), Thu Hoài vẫn trung thành với xiêm y xẻ cổ sâu hút mắt, làm nổi bật vòng một đầy đặn.

Hoa hậu còn yêu thích thiết kế khoe lưng trần và mạn sườn phóng khoáng.

Dự tiệc Halloween năm nay, bà chủ viện thẩm mỹ "chơi lớn" khi diện bộ catsuit cắt khoét táo bạo, phô diễn triệt để thân hình quyến rũ.

Thu Hoài sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu 2012 trong cuộc thi tổ chức tại Mỹ. Cô từng đảm nhiệm vai trò giám khảo, cố vấn cho nhiều sân chơi nhan sắc và là diễn giả tại các sự kiện, diễn đàn về chủ đề gia đình, phụ nữ.

Thu Hoài từng nói cô có xuất phát điểm thấp, trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió trong đời nhưng luôn lấy khó khăn làm động lực để phấn đấu vươn lên. Người đẹp hài lòng với sự nghiệp kinh doanh thành công và cuộc sống sung túc hiện tại.