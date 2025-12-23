Thí sinh đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình 2026

Tharina Botes được công bố là thí sinh đầu tiên của mùa giải Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 tại Thái Lan. Thông tin gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan vì cô là người đẹp nổi tiếng ở xứ sờ chùa vàng. Tharina Botes năm nay 28 tuổi, là người mẫu, lai hai dòng máu Thái Lan - Nam Phi. Người đẹp được đánh giá cao với vẻ đẹp hiện đại, sắc sảo và kỹ năng tiếng Anh trôi chảy.

Tharina Botes được đánh giá có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đại diện Nam Phi tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2016. Người đẹp sau đó tiếp tục thi Hoa hậu Nam Phi 2018 và vào Top 12 chung cuộc. Trở về Thái Lan, Tharina Botes tham dự Miss Grand Phuket 2019 và vào top 10. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021, Tharina Botes được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu. Tuy nhiên, người đẹp bất ngờ xuống phong độ ở phần thi ứng xử khi trả lời ấp úng và lạc đề. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tharina Botes chỉ giành được ngôi Á hậu 1.

Năm 2024, Tharina Botes đăng ký dự thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan và đăng quang, giành quyền tham dự Miss World 2024. Tuy được đánh giá cao nhưng người đẹp vẫn ra về tay trắng khiến nhiều người bất ngờ.

Người đẹp Malaysia - Melisha Lin là thí sinh thứ hai dự thi Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars. Cô 27 tuổi, đa có bằng cử nhân Quản lý Marketing - Đại học Greenwich, Vương quốc Anh. Cô là người dẫn chương trình truyền hình đa ngôn ngữ, thông thạo tiếng Anh, tiếng Mandarin, tiếng Quảng Đông và tiếng Thái. Cô hiện là một trong những người dẫn chương trình của Điểm thập phân trên TV Sarawak (Kênh 122).

Melisha Lin là người sáng lập sáng kiến Sức khỏe tâm thần Đông Nam Á, ảnh hưởng đến hơn 50.000 thanh niên và người lớn lao động thông qua việc ủng hộ sức khỏe tâm thần, giáo dục và gắn kết cộng đồng, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Cô cũng là diễn giả TEDx với chủ đề hãy sống với đam mê. Melisha Lin có thành tích thi sắc đẹp ấn tượng, từng vào top 24 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, giải Á hậu 5 Miss Grand International 2024.

Thông tin người đẹp Fuschia Anne Ravena đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars khiến nhiều người bất ngờ. Cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022.

Không chỉ hoạt động về quyền LGBTQ+ và bình đẳng giới, Fuschia Anne Ravena cũng là nữ doanh nhân thành đạt trong ngành công nghiệp làm đẹp và là chủ sở hữu của một phòng khám thẩm mỹ. Trước đó, ông Nawat cho biết người chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn, có con đều được phép đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars vào năm 2026.

Sau Fuschia Anne Ravena, người đẹp chuyển giới thứ hai đăng ký dự thi mùa giải All Stars là Qatrisha Zairyah. Cô là Á hậu 1 của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. Người đẹp 34 tuổi, đến từ Singapore.

Qatrisha là người mẫu đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Alexia Núñez, 27 tuổi, cũng là thí sinh gây chú ý của mùa giải năm nay. Cô là doanh nhân thời trang bền vững và nhà hoạt động nhân đạo.

"Alexia Núñez ủng hộ sức khỏe và phát triển bền vững. Sinh ra ở Brazil nhưng mang trong mình dòng máu Philippines", trang chủ MGI giới thiệu về Alexia Núñez.

Sau khi được công bố, Thet San Andersen là cái tên gây chú ý của mùa giải Hoa hậu Hòa bình All Stars. Người đẹp 28 tuổi, đến từ Myanmar. Cô đại diện Myanmar tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 nhưng không giành thành tích.

Thet San Andersen mang hai dòng máu Myanmar và Thụy Điển, có chứng chỉ về ngành công nghiệp cao cấp. Cô cũng là một nhà thiết kế thời trang, nhà sản xuất truyền thông và doanh nhân quốc tế. Người đẹp nói được tiếng Anh, Đan Mạch, Pháp, Hàn Quốc và là diễn giả thường xuyên của TEDx.