Nhan sắc gây tranh luận của tân Hoa hậu Hòa bình Mỹ

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Mỹ 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Ivana Garcia. Cô trở thành đại diện Mỹ tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở Thái Lan vào tháng 10.

Ivana Garcia xuất hiện với trang phục màu hồng ngay sau đêm đăng quang. Nhan sắc của cô nhận nhiều bình luận trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp.

Nhiều người cho rằng gương mặt của Ivana Garcia già, xấu. Phong cách trang điểm mà cô chọn trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Mỹ 2025 cũng không được đánh giá cao. Khán giả nhận xét Ivana Garcia lép vế nhan sắc so với những người đẹp còn lại trong top 5.

Hình ảnh Ivana Garcia ngoài đời thường cũng không được đánh giá cao. Gương mặt của cô bị nhận xét nhạt nhòa, thiếu nét rạng rỡ của một hoa hậu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng Ivana Garcia chọn phong cách trang điểm, làm tóc chưa phù hợp trong đêm chung kết nên bị kém sắc. Nhiều người mong chờ sự thay đổi của Ivana Garcia trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Ivana Garcia năm nay 25 tuổi, là người mẫu, doanh nhân. Cô có bằng cử nhân Kinh doanh và Lãnh đạo tổ chức, đang điều hành học viện người mẫu của riêng mình. Người đẹp cũng có một thương hiệu thời trang cao cấp và hỗ trợ lãnh đạo công ty của gia đình.

Ivana là người ủng hộ mạnh mẽ cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho trẻ em đang chiến đấu với bệnh ung thư.

Cô từng tham dự Miss Grand USA 2023 nhưng dừng chân ở top 10. Người đẹp cũng từng lọt vào top 10 cuộc thi Miss Supranational USA 2024.

Với kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, Ivana Garci có nhiều thế mạnh khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Ivana Garci có hình thể săn chắc, quyến rũ. Bên cạnh đó, kỹ năng trình diễn cũng là điểm mạnh của người đẹp.

Năm 2024, đại diện Mỹ tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Cora Griffen nhưng không giành thành tích. Năm 2023, người đẹp Sthephanie Miranda giành thành tích Á hậu 3.

Mỹ từng đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 với thành tích của người đẹp Abena Appiah.