Hoãn tổ chức Hoa hậu Hòa bình

Ngày 24/12, trang chủ Miss Grand International đăng thông báo về việc tạm hoãn tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

"Chúng tôi xin thông báo về việc dời lịch cuộc thi Miss Grand International All Stars phiên bản đầu tiên, vốn ban đầu dự kiến ​​diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 13/2/2026 tại Thái Lan", thông báo cho biết.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Emma Tiglao.

Ban tổ chức chia sẻ quyết định này được đưa ra vì lịch tổ chức trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, có thể gây chậm trễ trong việc xử lý visa cho các thí sinh đến từ một số quốc gia.

Ban tổ chức chia sẻ thêm: "Xin hãy yên tâm rằng tất cả thí sinh đã được công bố chính thức vẫn đủ điều kiện và được xác nhận tham gia cuộc thi này. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về bất kỳ cập nhật nào khác liên quan đến lịch trình trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra".

Ngày 4/12, trang chủ Miss Grand International (MGI) đăng tải bài viết cho biết ban tổ chức đang chuẩn bị cho mùa giải All Stars lần đầu, quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải.

Cuộc thi chấp nhận thí sinh từng thi các cuộc thi quốc tế, có độ tuổi từ 20-40 tuổi. Phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới đều có thể tham gia. Tuy nhiên, người chuyển giới phải hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận.

Năm đầu cuộc thi dự kiến nhận khoảng 70-80 thí sinh, một quốc gia có thể cử nhiều hơn một người tham dự. Ông Nawat - chủ tịch MGI tuyên bố cuộc thi có ban giám khảo và một công ty độc lập chứng nhận điểm số, mọi thứ sẽ minh bạch 100% để tránh ồn ào, kiện tụng.

Hiện đã có nhiều người đẹp nổi tiếng ghi danh tham dự Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars như Tharina Botes - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021, Melisha Lin - Á hậu 5 Miss Grand International 2024, Fuschia Anne Ravena - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022, Qatrisha Zairyah - Á hậu 1 của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023, Thet San Andersen - Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2024...

Hiện đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam chưa công bố đại diện Việt Nam tại mùa giải All Stars. Nhiều cái tên đang được fan Việt kỳ vọng tham gia cuộc thi năm nay như Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo, Hoa hậu Lê Hoàng Phương...

Trước đó, khi ông Nawat tuyên bố cho phép người chuyển giới tham gia Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars, các fan sắc đẹp trong nước cũng kêu gọi nhiều người đẹp tham dự, trong đó có Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thành lập từ năm 2013 với tôn chỉ, mục đích kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Hiện MGI là một trong những cuộc thi sắc đẹp được quan tâm, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi, ồn ào.

Đây là lần đầu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có mùa giải All Stars. Trong lần tổ chức gần đây nhất, người đẹp Philippines - Emma Tiglao - đã vượt qua 76 thí sinh để đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.