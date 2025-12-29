Một Hoa hậu Việt khoe sắc vóc khi chạm ngưỡng 30

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 30, Lê Hoàng Phương đã “chiêu đãi” người hâm mộ bằng một bộ ảnh mang tông màu nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Trong loạt hình, nàng hậu lựa chọn chiếc váy hai dây màu trắng tinh khôi, khoe khéo bờ vai thanh mảnh cùng làn da mịn màng.

Lối trang điểm tự nhiên, trong veo giúp cô ghi điểm với khán giả bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lê Hoàng Phương. Trong đó, Hoa hậu Thanh Thuỷ hào hứng để lại lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật cô giáo yêu của em”, khiến nhiều người không khỏi thích thú trước mối quan hệ gần gũi giữa hai người đẹp.

Trước khi chính thức chạm ngõ tuổi 30, Lê Hoàng Phương đã có một giai đoạn hoạt động vô cùng năng nổ. Nàng hậu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau và luôn giữ được phong độ ổn định về hình ảnh. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật, cô còn thể hiện sự nghiêm túc trong việc xây dựng sự nghiệp riêng ở lĩnh vực nội thất.

Ở tuổi 30, Lê Hoàng Phương được nhiều khán giả nhận xét ngày càng khéo léo và tinh tế trong cách ứng xử lẫn hình ảnh cá nhân. Cô luôn biết cách xuất hiện vừa đủ, giữ sự chỉn chu nhưng không phô trương, từ trang phục, phát ngôn đến cách tương tác với truyền thông. Trong các cuộc trò chuyện, Lê Hoàng Phương thường lựa chọn lối chia sẻ chừng mực, chân thành, tránh những ồn ào không cần thiết.