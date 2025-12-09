Người đẹp gốc Việt 18 tuổi ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

Phatcharamon Thepraksa đã đăng quang danh hiệu Miss Grand Chachoengsao 2026. Cô đại diện cho tỉnh Chachoengsao tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Phatcharamon Thepraksa nhận được sự quan tâm của các fan sắc đẹp Việt Nam vì là người gốc Việt.

Cô năm nay 18 tuổi, có mẹ là người Quảng Bình đã sang Thái Lan sinh sống, làm việc từ lâu.

"Từ nhỏ tôi đã nghe mẹ kể rất nhiều về Việt Nam, về con người, về quê hương, và đặc biệt là tình cảm to lớn mà bà dành cho mảnh đất này", Phatcharamon chia sẻ trong bài viết đăng trên trang Instagram cá nhân có hơn 10.000 người theo dõi.

Cô chia sẻ thêm: "Dù sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, tôi luôn cảm thấy Việt Nam như một phần rất thân quen và gắn bó trong mình".

Đến với hành trình Miss Grand Thailand 2026, cô cho biết không chỉ tham gia để chinh phục ước mơ, mà còn muốn kể câu chuyện của chính mình, để ba mẹ tự hào, đặc biệt là mẹ cô, một người con nghị lực đến từ Quảng Bình, Việt Nam đã sang Thái lập nghiệp từ khi còn là cô bé 16 tuổi. "Mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi bằng tất cả yêu thương và nghị lực", cô nói.

Cô cho biết mẹ là người có ý nghĩa rất lớn đối với mình, là nguồn động lực thôi thúc cô luôn cố gắng mỗi ngày, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Người đẹp bày tỏ hy vọng nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ cộng đồng người Việt, tiếp thêm cho cô sức mạnh trên hành trình chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

"Việt Nam chính là ngôi nhà thứ hai trong tim tôi. Sự yêu thương của mọi người là động lực lớn nhất giúp tôi tự tin trên hành trình này", cô chia sẻ.

Phatcharamon Thepraksa có vóc dáng đầy đặn, quyến rũ. Trên mạng xã hội, cô tích cực tương tác với người theo dõi, chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt qua xuất thân khó khăn.

Ngoài đời thường, người đẹp có phong cách ăn mặc hiện đại, táo bạo, được đánh giá phù hợp với tiêu chí và năng lượng của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.

Trên trang cá nhân, người đẹp gốc Việt chăm chỉ đăng ảnh tạo dáng với áo tắm, khoe vóc dáng quyến rũ.

Phatcharamon Thepraksa không phải là người đẹp gốc Việt duy nhất từng tham gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Năm 2023, người đẹp Paulius Prajakrattanakul - đại diện tỉnh Nakhon Phanom giành ngôi Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Cô là con lai với 3 dòng máu Thái - Việt - Trung.

Pailiuus là con lai Thái - Việt thứ 2 từng đến với đấu trường nhan sắc Miss Grand Thailand. Người đầu tiên là Buppha Nilsawat, đại diện cho tỉnh Bueng Kan vào năm 2016, cô giành được giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss Grand Thailand 2016.