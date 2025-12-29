Con gái Cường đô la - Đàm Thu Trang diện Hanbok xinh như công chúa

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang - bà xã của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la) tung loạt ảnh của con gái Suchin trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Con gái Cường Đô la - Đàm Thu Trang có tên ở nhà là Suchin, cô bé sinh vào tháng 8/2020 và được bố mẹ cưng chiều như công chúa nhỏ.

Trong trang phục Hanbok, Suchin trông vô cùng duyên dáng, đáng yêu như một cô công chúa nhỏ.

Cô bé thể hiện sự chuyên nghiệp như một mẫu nhí khi tạo dáng chụp ảnh. Những khoảnh khắc này nhận cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng: "Tôi nhìn ảnh Suchin lại liên tưởng bộ phim ngày bé hay xem nàng Dae Jang Geum nấu ăn trong cung đình", "cô bé nhìn trong veo", "trông như công chúa"...

Đàm Thu Trang cho biết, càng lớn Suchin càng bám mẹ. Lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ và biết nịnh mẹ là xinh đẹp nhất.

Được biết, bộ ảnh này được chụp trong chuyến đi Hàn Quốc hồi tháng 11 của ba mẹ con Đàm Thu Trang. Vào thời điểm Hàn Quốc đẹp nhất năm, khi lá cây chuyển sang màu vàng - đỏ tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn.

Hai mẹ con cùng diện Hanbok trông như hoàng hậu - công chúa từ phim bước ra.

Khoảnh khắc bên hai con khiến Đàm Thu Trang "tan chảy".

Cường đô là và Đàm Thu Trang kết hôn vào tháng 7/2019. Cặp đôi đón con gái Suchin chào đời vào tháng 8/2020 và con trai Sutin hồi tháng 5/2023. Ngoài ra, Cường đô la còn có một cậu con trai cả là Subeo (tên thật Nguyễn Quốc Hưng) sinh năm 2010 là trái ngọt của nam doanh nhân và vợ cũ Hồ Ngọc Hà.