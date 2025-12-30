Thỏi son giá hơn 200.000 đồng được Doãn Hải My 'mua đi mua lại'

Trên Instagram, bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho biết thời gian gần đây cô khá ưng ý màu son hồng 68 Hypnotic của Maybelline.

Màu son được Doãn Hải My 'mua đi mua lại'.

Sản phẩm thuộc dòng son bóng Superstay Vinyl Ink, có giá bán khoảng 240.000 đồng trên các sàn thương mại điện tử. Doãn Hải My nhận xét thỏi son có "màu hồng peachy siêu xinh, makeup thường ngày hay đi tiệc, đi event đều hợp. Siêu lâu trôi". Dòng son này cũng được các tín đồ làm đẹp đánh giá cao về khả năng giữ màu, bám lâu, không gây khô môi. Nhược điểm là hơi dính sau khi thoa lên môi, cần chờ khoảng 30 - 40 giây để lớp son khô và cố định trên bề mặt môi.

Trước đó, Doãn Hải My cũng tiết lộ bí quyết để son môi lên màu chuẩn, bám màu lâu còn nằm ở bước dưỡng môi thường xuyên. Cô hạn chế dùng các loại son lì, ưu tiên son chứa thành phần dưỡng, son bóng để hạn chế tình trạng khô môi, đặc biệt khi giao mùa, thời tiết hanh khô, lạnh. Bên cạnh đó, người đẹp còn tẩy da chết cho môi định kỳ nhằm loại bỏ lớp da khô, bong tróc, nhờ đó giữ môi mềm mại, hạn chế khô nẻ, xỉn màu.

Doãn Hải My tiết lộ thỏi son dưỡng 'chân ái' - Dior Addict Lip Glow - có giá bán khoảng 800 nghìn đồng.

Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp Hà thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Năm 2020, cô thi Hoa hậu Việt Nam và vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, KOLs.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu tìm hiểu nhau từ năm 2020 nhưng giữ kín, tới năm 2022 mới công khai tình cảm. Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn Hải My. Ttháng 11/2023, cặp trai tài gái sắc tổ chức đám cưới linh đình tại hai địa điểm là Thái Bình (11/11/2023) và Hà Nội (26/11/2023). Đầu tháng 5/2024, vợ chồng Văn Hậu đón con trai đầu lòng - bé Đoàn Minh Đăng, tên ở nhà là Lúa.