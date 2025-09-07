7 người đẹp nổi bật nhất Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025

Đại diện Indonesia - Vina Anggi Sitorus đang là thí sinh có sức ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội với trang Instagram cá nhân có hơn 934.000 người theo dõi. Vina Anggi Sitorus năm nay 25 tuổi, là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị tại Đại học President. Cô là người mẫu nổi tiếng ở Indonesia, được yêu thích với vẻ đẹp hiện đại cùng làn da nâu lạ mắt. Cô từng đăng quang danh hiệu Princess and Songket Weaving 2022.

Với ý thức cao về môi trường, Vina tham gia với tư cách là nhà hoạt động môi trường, doanh nhân xanh hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản bền vững. Vina thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp cho trận động đất Cianjur và làm công tác xã hội tại các trại trẻ mồ côi. Cô là Đại sứ Thanh niên về Mục tiêu toàn cầu và nhiệt tình ủng hộ các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) do Liên Hợp Quốc đặt ra.

Đại diện Thái Lan - Sarunrat Puagpipat - có hơn 753.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Sarunrat Puagpipat năm nay 28 tuổi, là người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp Thái Lan có chiều cao 1,7 m, cùng gương mặt góc cạnh, cá tính. Đôi mắt sắc sảo hút hồn và nụ cười rạng rỡ giúp Puagpipat thu hút người đối diện.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025, Sarunrat Puagpipat không chỉ gây ấn tượng với kỹ năng trình diễn tốt mà còn được biết đến là thí sinh kiếm tiền giỏi nhất cuộc thi. Cô đã thu về hơn 4 tỷ đồng chỉ trong hơn 3 giờ và giành chiến thắng áp đảo ở phần thi bán hàng.

Đại diện Philippines - Emma Mary Tiglao - có hơn 242.000 người theo dõi trên Instagram. Emma năm nay 30 tuổi, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Philippines. Cô cũng là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp, từng giành giải Á hậu 1 tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012. Cô tiếp tục giành vị trí thứ tư ở cuộc thi Miss World Philippines 2015. Năm 2019, Emma giành danh hiệu Binibining Pilipinas Intercontinental. Sau đó, cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2019 và lọt vào top 20.

Hiện Emma đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình tại kênh NET25. Cô thường xuất hiện trong chương trình buổi sáng - Kada Umaga và chương trình tin tức chủ lực của đài này là Mata Ng Agila.

Đại diện Colombia - Laura Ramos Ramírez có 194.000 người theo dõi trên Instagram. Laura Ramos Ramírez năm nay 29 tuổi, là người mẫu, kiến trúc sư. Laura Ramos Ramírez cũng là tay đua mô tô chuyên nghiệp. Người đẹp có bằng thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc và đang tiếp tục học để trở thành phi công tư nhân trong tương lai.

Laura nói cô muốn thách thức những định kiến và thể hiện bản thân ở nhiều lĩnh vực, từ người mẫu chuyên nghiệp đến đường đua xe mô tô tốc độ cao. Laura hiện làm điều phối viên dự án tại một công ty kiến trúc ở Mỹ. Người đẹp có 12 năm hoạt động xã hội với tư cách là tình nguyện viên và hiện là thành viên tích cực của Quỹ LLF tại Mỹ.

Đại diện Albania - Dajana Gjoka có 166.000 người theo dõi. Người đẹp năm nay 23 tuổi, là người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình. Cô từng tham dự Miss Universe Albania 2022 nhưng không đạt thành tích. Dajana Gjoka có vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng với hình thể đầy đặn.

Đại diện Bolivia - Alexandra Rocha có 150.000 người theo dõi. Người đẹp năm nay 26 tuổi, là vũ công, người mẫu và diễn viên. Alexandra còn là một luật sư chuyên nghiệp, đang làm luận văn thạc sĩ ngành Luật. Cô là thành viên của nhóm nhảy Mi Viejo San Simón, từng tham gia biểu diễn ở nhiều lễ hội tại Bolivia.

Alexandra trở nên nổi tiếng toàn quốc khi tham gia chương trình truyền hình thực tế El Poder del Amor, sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cô tham gia lĩnh vực diễn xuất ở tuổi 18 và đã tham gia bộ phim Alma desnuda", 48 Horas, Añoranzas cùng nhiều tác phẩm truyền hình khác.

Đại diện Paraguay - Cecilia Romero có 137.000 người theo dõi. Người đẹp năm nay 21 tuổi, cao 1,81 m, là người mẫu chuyên nghiệp. Với bằng cử nhân Truyền thông, Cecilia hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị và truyền thông Xã hội. Cô sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo bao gồm ảnh và video.

Cecilia thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Guarani và tiếng Anh. Vẻ đẹp hiện đại, nóng bỏng của cô được đánh giá phù hợp với sân chơi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.