Heidi Klum để ngực trần tắm biển cùng chồng trẻ ở Caribbean

Heidi Klum và chồng, Tom Kaulitz, tắm biển St. Barths. Ảnh: Backgrid

Nữ giám khảo America’s Got Talent chỉ mặc quần bikini dây màu nâu, không e ngại ánh nhìn xung quanh. Cô và chồng - thành viên ban nhạc Tokio Hotel - tay trong tay xuống biển, thi thoảng trao nhau những nụ hôn đầy tình tứ.

Một nhóm bạn đồng hành cùng cặp sao trong kỳ nghỉ, bao gồm nhiếp ảnh gia thời trang người Pháp Antoine Verglas - bạn thân lâu năm của Heidi.

Siêu mẫu bên nhiếp ảnh gia Antoine Verglas. Ảnh: Backgrid

Heidi Klum từ lâu nổi tiếng với phong cách phóng khoáng, thường xuyên bán nude khi đi biển và cũng thừa nhận cô thích để ngực trần khi ở nhà. Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 7, siêu mẫu cho biết vẫn thích tự do khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 52.

"Với tôi, tuổi tác không phải vấn đề. Tôi không bị ám ảnh bởi những định kiến về tuổi hay hình thể. Ai cũng nên làm điều mình muốn". cô nói. "Quan niệm sai lầm lớn nhất về tuổi 50 là cho rằng bạn đã hết thời".

Người đẹp gốc Đức cũng cho biết đã chụp ảnh khỏa thân hoặc diện nội y từ năm 1992, xuyên suốt sự nghiệp người mẫu. Bởi vậy, Heidi không e ngại khi đăng ảnh nude trên Instagram.

Vợ chồng Heidi Klum hẹn hò riêng ở Caribbean sau khi đón Giáng sinh cùng gia đình. Ảnh: Backgrid

Heidi Klum và Tom Kaulitz tới St. Barths vùng biển Caribbean nghỉ dưỡng sau khi đón Giáng sinh tại New York. Trước đó, cô tiết lộ hình ảnh hai người ôm nhau trước cây thông Noel tại Trung tâm Rockefeller và cả nhà mặc đồng phục lễ hội quây quần bên nhau.

Klum và Kaulitz kết hôn năm 2019, luôn gắn bó mặn nồng. Sau đám cưới, nhạc sĩ trở thành cha dượng, cùng vợ chăm sóc 4 người con của cô.

Heidi Klum có con gái Leni (20 tuổi) với doanh nhân Flavio Briatore và ba người con Henry (20 tuổi), Johan (19 tuổi) và Lou (16 tuổi) với chồng cũ - ca sĩ Seal, người cô chung sống từ năm 2005 đến 2014.