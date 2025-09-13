Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình xin lỗi fan Việt

Chiều 12/9, ban tổ chức Miss Grand International (MGI) đăng tải thông báo cho biết: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì một bài đăng mà chúng tôi đã chia sẻ trước đó bao gồm một hình ảnh chứa thông tin sai. Hình ảnh đã được gỡ bỏ và sửa chữa để thể hiện sự tôn trọng đối với Việt Nam".

Phía ông Nawat khẳng định đây là sai lầm ngoài ý muốn và đáng tiếc. "Tổ chức MGI luôn trân trọng Việt Nam và tiếp tục tôn vinh con người và văn hóa của Việt Nam với sự tôn trọng", BTC cho biết.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ Christine Juliane Opiza đến Việt Nam tham dự đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 vào ngày 14/9.

Trước đó, trang chủ MGI đăng thông tin đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza đến Việt Nam tham dự đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 vào ngày 14/9, kèm theo hình ảnh bản đồ Việt Nam.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện hình ảnh bản đồ này không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều khán giả Việt Nam bình luận dưới bài viết, thông báo rằng ban tổ chức MGI đã có sự sai sót và yêu cầu sửa sai.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn cho rằng hình ảnh quốc kỳ Việt Nam được đặt ở vị trí không phù hợp trên ảnh của Christine Juliane Opiza. Cách thể hiện thiếu tinh tế của ban tổ chức càng khiến khán giả giận dữ.

Trước làn sóng phản đối, ban tổ chức MGI đã sửa đổi hình ảnh, bổ sung thêm hình ảnh của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng vẫn giữ nguyên vị trí quốc kỳ.

Nhiều khán giả cho rằng đây là một lỗi sai khó chấp nhận, thể hiện sự thiếu hiểu biết của ban tổ chức MGI. Bên dưới bài viết xin lỗi của trang chủ MGI, vẫn có nhiều người thể hiện không hài lòng. Thậm chí, nhiều fan Việt còn kêu gọi tẩy chay cuộc thi.

Không chỉ vậy, nhiều fan còn tràn vào trang chủ của Miss Grand Vietnam để thể hiện thái độ giận dữ về sự việc. Các bài viết gần nhất đều nhận được những bình luận tiêu cực.

Theo kế hoạch, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza có mặt tham dự chung kết Miss Grand Vietnam 2025 tại TPHCM vào ngày 14/9. Nhiều người cho rằng cô sẽ nhận phải phản ứng tiêu cực sau sự việc lần này.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra với sự góp mặt của 35 thí sinh. Người chiến thắng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức vào tháng 10 ở Thái Lan. Năm 2024, đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand là người đẹp Võ Lê Quế Anh nhưng không giành thành tích.